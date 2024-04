Wallisellen (ots) -Er steht für Fahrspass, Freiheit, Kraft und einen Hauch von Rebellion - Fans auf der ganzen Welt feiern heute den 60. Geburtstag des legendären Ford Mustang.Der Mustang wurde erstmals am 17. April 1964 auf der Weltausstellung in New York präsentiert. Mit über 418'000 verkauften Fahrzeugen stellte er bereits im ersten Jahr einen neuen Umsatzrekord auf und ist seitdem nicht mehr aus dem Strassenbild wegzudenken. Seit über 10 Jahren ist der Mustang der meistverkaufte Sportwagen der Welt. 2Ford feiert sechs Jahrzehnte ununterbrochene Mustang-Produktion mit zwei neuen Modellen für Europa. Der neue Mustang California Special verleiht der 1968 erstmals vorgestellten Sonderedition einen modernen Touch, während die stilistischen Überarbeitungen des neuen GT-Styling Package das Modell noch ausdrucksstärker machen.Auf dem Weg in eine elektrische Zukunft in Europa erweitert Ford die Mustang-Palette erstmals um den...Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA+41 43 233 22 80drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100918394