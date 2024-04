Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Energiedienst Holding AG: Veränderung in der Geschäftsleitung



17.04.2024 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Energiedienst Holding AG: Veränderung in der Geschäftsleitung Dr. Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung, verlässt die Energiedienst-Gruppe bis spätestens Jahresende 2024. Verwaltungsrat wird Nachfolgeregelung in absehbarer Zeit bekannt geben. Laufenburg, 17. April 2024. Dr. Jörg Reichert wird als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG und als Vorstand der naturenergie hochrhein AG spätestens zum 31. Dezember 2024 ausscheiden. Der Austritt erfolgt einvernehmlich zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und geht einher mit der heutigen Bestellung von Reichert zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Netze BW GmbH in Stuttgart. Die Netze BW gehört wie die schweizerisch-deutsche Energiedienst-Gruppe mehrheitlich zum EnBW-Konzern. Reichert ist seit 1. April 2019 Vorsitzender der Geschäftsleitung in der Energiedienst-Gruppe. Seine Nachfolge wird vom Verwaltungsrat in absehbarer Zeit bekannt gegeben. Er wird die Geschäfte der Energiedienst Holding AG und der naturenergie hochrhein AG bis zur Regelung der Nachfolge weiterführen bzw. spätestens zum 31. Dezember 2024 die Unternehmensgruppe verlassen. ----------- Sprache: Deutsch / Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44,

