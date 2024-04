Wie gewonnen, so (teilweise) zerronnen. Nach unserer jüngsten Besprechung der 2023er-Zahlen von América Móvil (vgl. PEM v. 21.2.) konnten die von uns zum Kauf empfohlenen ADRs bis Mitte März rd. 15% zulegen. Nach den am Dienstag (16.4.) vorgelegten Q1-Zahlen verstärkte sich jedoch der jüngste Abwärtstrend und das NYSE-Papier (17,57 US-Dollar; US02390A1016) hat davon nur gut 4% behalten. Doch so schlecht sind die Zahlen des vom mexikanischen Milliardär und Aufsichtsratschefs Carlos Slim kontrollierten Telekommunikationsdienstleisters gar nicht. Ja, der Umsatz fiel um 2,7% auf 203,3 Mrd. Mexikanische Peso (MXN; rd. 11,3 Mrd. Euro). Ursächlich ...

