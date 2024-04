DJ XETRA-SCHLUSS/Bodenbildung im DAX - Berichtssaison liefert Impulse

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen; der DAX beendete den Handel bei 17.770 Punkten. Zwischenzeitlich gesehene höhere Notierungen kamen am Nachmittag wieder zurück. Nach der Verkaufsbereitschaft seit Anfang des Monats wird bereits positiv gewertet, dass auf dem erreichten Niveau kaum Abgabedruck herrschte und eine Stabilisierung stattfinden konnte. Die Anleihen notierten ebenfalls gut behauptet, die Zinsseite lieferte damit keinen Impuls. Ein Barrel der Sorte Brent kostet am Terminmarkt unter 90 Dollar und deutet damit auf keinen neuerlichen Stress im Nahostkonflikt hin. Die Berichtssaison bescherte erste Impulse, Adidas überraschte dabei positiv.

Adidas profitieren von Retro-Trend

Adidas reagierten mit Aufschlägen von 8,6 Prozent auf einen guten Quartalsbericht. Die Metzler-Analysten sehen nach Adidas' vorläufigen Eckzahlen für das erste Quartal und der angehobenen Prognose für das Gesamtjahr "Raum für weitere Gewinnsteigerungen". Denn die Zahlen zeigten, dass das Umsatzwachstum weitgehend organisch sei. Für die Analysten der DZ Bank ist klar, dass Adidas vor allem von einer hohen Nachfrage nach den Retro-Schuhmodellen Samba, Gazelle und Co. profitiert habe.

Für Continental ging es dagegen nach den schwachen Zahlen zum ersten Quartal kräftig um 5,5 Prozent nach unten, die Aktie stellte das Schlusslicht im DAX. "Die Erwartungen waren niedrig, aber nicht so niedrig", hieß es bei Jefferies. In allen drei Geschäftsbereichen - Automotive, Tires und Contitech - wurden sowohl die Umsatz- als auch Margenerwartungen des Marktes verfehlt.

Der Einzug von Borussia Dortmund (+4,8%) ins Halbfinale der UEFA-Champions League nützt auch den Anlegern. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hob daraufhin die Erwartung für den Jahresüberschuss um 8 Millionen Euro auf 33 bis 43 Millionen an. Dortmund hatte im Viertelfinale Atletico Madrid im Rückspiel mit 4:2 besiegt und sich damit den ersten Halbfinaleinzug seit 2013 gesichert.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 17.770,02 +0,0% +6,18% DAX-Future 17.997,00 +0,2% +4,62% XDAX 17.780,56 +0,2% +6,04% MDAX 25.971,10 -0,0% -4,30% TecDAX 3.262,73 -0,9% -2,24% SDAX 14.036,39 +0,2% +0,54% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,43 +6 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 18 22 0 3.146,2 56,3 75,1 MDAX 21 28 1 466,2 27,7 42,0 TecDAX 7 21 1 683,8 16,1 21,8 SDAX 29 37 4 80,1 7,2 10,9 ===

