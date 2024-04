© Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow



Ein zunehmend feindliches Umfeld mit Insolvenzen und eskalierenden Schulden wird in diesem Jahr zu einem doppelten Crash der US-Börsen führen, sagt Marktguru David Brady. Was er erwartet.Der US-Leitindex S&P 500 steht kurz davor, von über 5000 Punkten auf ein 18-Monatstief von 3500 Punkten zu fallen, sagte der Vermögensverwalter David Brady in einem Podcast. In einem zweiten Schritt soll es dann sogar bis auf 1000 Punkte abwärts gehen. Der ehemalige Devisenhändler argumentiert, dass Aktien massiv überbewertet seien. Anleger seien einem viel größeren Abwärts- als einem potenziellen Aufwärtsrisiko ausgesetzt. Ein Ausverkauf sei sicher. Er geht jedoch davon aus, dass die US-Notenbank bei der …