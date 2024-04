Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, erklärt im wO-Interview, was hartgesottene Anleger ausmacht. Rißes 4 G's für den Anlageerfolg sind Geld, Gedanken (eine klare Strategie), Geduld und Glück. Hartgesottene Börsianer investieren antizyklisch, kaufen bei Markttiefs und verkaufen bei Höchstständen, was ihnen langfristigen Erfolg beschert. Hingegen handelten "zittrige" Anleger oft prozyklisch, getrieben von Angst und Euphorie, was zu weniger stabilen Anlageerfolgen führe, erklärt Riße. Sie repräsentieren eine große Mehrheit, sowohl unter Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren. Riße empfiehlt die Nutzung von Stimmungsindikatoren wie dem AAII oder dem CNN Fear and Greed Index, um die Marktstimmung einzuschätzen und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Das komplette Interview jetzt ansehen!