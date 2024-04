Zürich (ots/PRNewswire) -Der Huawei Truck wird in Zürich (23. April), Lausanne (25. April) und Bern (29. April) Halt machen.Huawei hat seine jährliche Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024 gestartet. Das "Technologiezentrum auf Rädern" wurde speziell entwickelt, um die bahnbrechenden Produktinnovationen und innovativen Branchenlösungen des Technologieausrüsters für Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Hand sowie im Gesundheitswesen, der Bildung, dem Einzelhandel, und andere zu zeigen. Der Huawei Truck wird in Zürich (23. April), Lausanne (25. April) und Bern (29. April) Halt machen.Es gehen zwei Roadshow-Trucks auf Tour, die mit den neuesten IKT-Produkten und -Lösungen von Huawei bestückt sind und auf zwei verschiedenen Routen quer über den Kontinent fahren. Die Trucks werden in den wichtigsten europäischen Städten Halt machen, um Partner und Kunden zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Besucher können sich auf Vorführungen von Huawei-Produkten aus erster Hand sowie auf Expertenwissen von Führungspersönlichkeiten des Unternehmens freuen.Die Roadshow 2024 begann ihre Reise mit Stationen in Frankreich und Spanien und wird in den nächsten drei Monaten 54 Städte in 21 Ländern besuchen. Unter dem Motto Digital & Green, Accelerate Industrial Intelligence reisen die Trucks weiter in die Schweiz, nach Portugal, Polen, in die Türkei, nach Finnland, Norwegen, Schweden, Österreich, die Tschechische Republik, die Niederlande, Griechenland, Belgien, Luxemburg, Serbien, Ungarn, Irland, Bulgarien und zum Abschluss nach Rumänien."Die European Enterprise Roadshow 2024 zeigt unser unermüdliches Engagement für Innovation und technologische Spitzenleistungen", sagte Willi Song, Präsident, Huawei European Enterprise Business. "Diese Tour ist eine einmalige Gelegenheit, Kunden und Partner zu treffen, sich über die neuesten IKT-Innovationen zu informieren und vor allem ein kollaboratives Ökosystem zu fördern, mit dem Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation neue Höhen erreichen können."In der diesjährigen Ausgabe befasst sich Huawei mit der Frage, wie die Konvergenz von grünem und digitalem Wandel die nachhaltige Entwicklung der europäischen Industrie vorantreibt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Präsentation fortschrittlicher IKT-Technologien und hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale und intelligente Transformation in Schlüsselindustrien voranzutreiben.Zu den ausgestellten Schlüsseltechnologien gehört die Datacom-Technologie, für die Huawei im Gartner® Magic Quadrant 2024 für drahtgebundene und drahtlose LAN-Infrastrukturen in Unternehmen zum Leader ernannt wurde. Das Unternehmen wird außerdem das OceanStor-Datenspeicherportfolio "All Flash for All Scenarios" vorstellen - laut Gartner® Peer Insights Voice of the Customer ist Huawei 2024 die erste Wahl der Kunden für Primärspeicher. Die Teilnehmer der Roadshow werden darüber hinaus optische, ISP- und MSP-Produkte und andere Lösungen wie den hochqualitativen 10-Gbit/s-CloudCampus, das ultrasolide Rechenzentrumsnetzwerk, die Virtualisierungslösung für Rechenzentren (DCS), die OceanProtect Appliance, FTTH- und FTTR-Lösungen und das Huawei eKit für den kommerziellen und Vertriebsmarkt entdecken.Zusätzlich zu den Produkten werden die Experten von Huawei szenariobasierte Lösungen demonstrieren, die speziell auf die Anforderungen von Schlüsselindustrien wie Bildung, Gesundheitswesen, MSP, Transport, ISP und Einzelhandel zugeschnitten sind."Als führendes Unternehmen im Bereich der IKT-Technologien bietet Huawei ein Lösungsportfolio, das den Anforderungen von Unternehmen in allen Bereichen gerecht wird, vom Netzwerk über die Datenspeicherung bis hin zu Cloud und Unified Communications", fügte Willi Song hinzu. "Dadurch erhalten wir einen 360°-Blick auf die Herausforderungen der digitalen und intelligenten Transformation unserer Kunden und können mit Innovation reagieren, die schnell einsetzbar, einfach zu verwalten und kostengünstig ist.Nach dem Erfolg der letzten Ausgabe, an der mehr als 7000 Kunden und Partner teilnahmen, bietet die diesjährige Roadshow erneut eine einzigartige Plattform für den Dialog, das Lernen und den Ideenaustausch mit Fachleuten der IKT-Branche.Informationen zu HuaweiHuawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IKT), Infrastrukturen und intelligenten Geräten. Mit integrierten Lösungen in vier Schlüsselbereichen: Mit unseren Lösungen für Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte und Cloud-Dienste setzen wir uns dafür ein, dass jeder Mensch, jedes Haus und jedes Unternehmen von der Digitalisierung profitieren kann, um eine vollständig vernetzte und intelligente Welt zu schaffen.Das komplette Produkt-, Lösungs- und Serviceportfolio von Huawei ist wettbewerbsfähig und sicher. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Ökosystem schaffen wir einen Mehrwert für unsere Kunden und arbeiten daran, Menschen zu unterstützen, das Leben in ihren Häusern zu bereichern und Innovationen in Unternehmen aller Art zu fördern.Bei Huawei stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt der Innovation. Wir investieren viel in die Forschung und konzentrieren uns auf die technologischen Fortschritte, die die Welt voranbringen. Wir haben derzeit mehr als 207.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig. Kontakt:Rafal Kwiatkowski,rafal.kwiatkowski@huawei.com, 0048 539-531-140