Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei wird eine neue selbstentwickelte Mal-App für Tablets namens GoPaint auf den Markt bringen. Auf dem offiziellen Konto von Huawei wurde die Einführung der GoPaint-App mit dem Vermerk angekündigt: "Die Kreation beginnt hier! Die leistungsstarke, von Huawei entwickelte App GoPaint kommt am 7. Mai! " Quellen zufolge ist die App mit einer Fülle von Pinseln ausgestattet und bietet einfach zu bedienende Funktionen für die Malerei.Als erster Anbieter von intelligenten Geräten in der Branche, der eine selbst entwickelte Mal-App auf den Markt bringt, hat Huawei Einblicke in die Gestaltungswünsche der Verbraucher gewonnen. Gemäß dem Kernkonzept "Creation of Beauty" hofft Huawei, das Benutzererlebnis durch technologische Innovation zu fördern und jedem den Spaß an der Kreation zu ermöglichen. Seit Huawei im Jahr 2023 die GoPaint Worldwide Creating Activity ins Leben gerufen hat, haben sich zahlreiche Kreative aus aller Welt daran beteiligt. Um mehr Nutzern ein angenehmes künstlerisches Gestaltungserlebnis zu bieten, hat Huawei die professionelle und einfach zu bedienende GoPaint-App entwickelt und auf den Markt gebracht, die die Attraktivität von Huawei-Tablets im kreativen Bereich weiter steigert und das Zeichen- und Gestaltungserlebnis von Huawei-Tablets verbessert.Dank seiner zehnjährigen Erfahrung auf dem Tablet-Markt hat Huawei eine starke technische Hardware-Stärke und branchenführende, selbst entwickelte Tablet-Technologien aufgebaut. Das Unternehmen hat eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die bei den Nutzern sehr beliebt sind, darunter das HUAWEI MatePad Pro 13,2", das mit dem branchenweit ersten großen, flexiblen OLED-Display ausgestattet ist und in Verbindung mit dem HUAWEI M-Pencil (3. Generation), der von NearLink angetrieben wird, mehr als 10.000 Druckstufen erkennen kann. Mit der Integration dieser App und der innovativen Hardware-Software-Architektur will Huawei einen Kreativbereich mit leistungsstarken Software- und Hardware-Funktionen und fantastischen Ereignissen schaffen und damit den Weg für seine Vorreiterrolle in der Welt der Kreativität ebnen.Huawei wird die GoPaint-App beim HUAWEI Innovative Product Launch am 7. Mai vorstellen. Diese App bietet eine Reihe von leistungsstarken Malwerkzeugen. Es ist erwähnenswert, dass Huawei bei der Entwicklung dieser App, die eine Fülle von Pinseln und eine Vielzahl von intelligenten und praktischen Malwerkzeugen zur Verfügung stellt, auch mit einem Top-Kunstteam zusammengearbeitet hat. Die App ist dank einer Reihe von Tutorials sehr anfängerfreundlich, so dass die Benutzer nach und nach fortgeschrittene Malfähigkeiten in der Praxis erlernen können. Welche weiteren Überraschungen wird GoPaint bringen? Am 7. Mai werden wir es herausfinden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399786/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2399787/image_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-am-7-mai-gopaint-vor-eine-brandneue-selbstentwickelte-mal-app-die-den-spaW-am-malen-fur-die-breite-masse-erlebbar-macht-302130890.htmlPressekontakt:yangdou7@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053057/100918932