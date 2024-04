Der DAX hat am Mittwoch seine im Handelsverlauf verbuchten Gewinne fast komplett abgegeben. Damit scheiterte eine Erholung von seiner Vortagesschwäche. Unterstützung von den US-Börsen blieb am Nachmittag aus. Ins Ziel ging der deutsche Leitindex mit plus 0,02 Prozent bei 17,770,02 Punkten. Der MDAX schloss zur Wochenmitte mit minus 0,18 Prozent bei 25.926,74 Zählern.Im DAX feierten am Mittwoch die Anleger von Adidas mit einem Kursgewinn von 8,6 Prozent eine optimistische Prognose des Sportartikelherstellers. ...

