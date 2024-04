Labguru bündelt seine Kräfte mit Titian Software, um eine globale führende Plattform für das Labor- und Probenmanagement aufzubauen

Battery Ventures, ein globales, technologieorientiertes Investmentunternehmen, hat die Übernahme von Labguru (BioData Inc.), der Labordaten-Plattform für die Life-Science-Branche, von Holtzbrinck Digital bekannt gegeben. Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Labguru bietet einen umfassenden Labor-Datenmanagement-Hub zur Planung und Nachverfolgung, Dokumentation von Experimenten, Rationalisierung der Laborlogistik sowie zum Austausch von Ergebnissen zwischen Teams und Organisationen. Die benutzerfreundliche Cloud-basierte Plattform von Labguru für Forschung und Produktion in der Life-Science-Branche bietet ein elektronisches Laborbuch (ELN), ein Labor-Informationsmanagement-System (LIMS) und eine Reihe von Informatiktools, um Forschung und Produktion zu ermöglichen und zu optimieren. Labguru genießt das Vertrauen von Hunderttausenden von Wissenschaftlern in Biotechnologie, Pharmazeutik und fortgeschrittenen Industriesektoren, ebenso wie von Forschern in weltweiten Hochschul- und Forschungsinstitutionen.

Labguru wird mit Titian Software von Battery fusionieren, um ein globales Unternehmen zu schaffen, das eine umfassende Lösung für Life-Science- und Laboranwendungen von der Forschung bis zur Produktion bereitstellt, die den gesamten Workflow von ELN über Bestands- und Probenmanagement bis hin zu Forschungs-, Test- und QC-Verfahren abdeckt.

"Gemeinsam werden Tizian und Labguru die Investition von Battery nutzen, um das organische Wachstum weiter voranzutreiben und den Kurs der zukünftigen Akquisitionen der Unternehmensgruppe zu bestimmen. Damit soll die Vision der Gruppe verwirklicht werden, der One-Stop-Shop des globalen Life-Science-Softwaremarktes zu werden", erklärt Jesse Feldman, General Partner bei Battery.

"Wir freuen uns, Tizian und Labguru zusammenzubringen und mit den Führungsteams der beiden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Forschern ein integriertes Angebot für das Labor- und Probenmanagement vorzulegen", so Feldman. "Beide Unternehmen beliefern bereits Spitzenforscher verschiedener Forschungsgebiete. Wir werden uns nun dafür einsetzen, das Angebot an unsere Kunden zu verbreitern."

Das Führungsteam von Labguru, darunter CEO Ariel Yarnitsky und der Gründer und CTO Jonathan Gross, wird weiterhin in seinen bisherigen Funktionen tätig sein und nach der Transaktion mit dem Führungsteam von Titian zusammenarbeiten.

"Wir begrüßen die Partnerschaft mit Battery, einem langjährigen Investor mit umfassender Expertise in den Bereichen Life-Science-Informatik und Laborautomatisierung, und freuen uns darauf, ihre weitreichende Erfahrung für die kommende Wachstumsphase von Labguru zu nutzen", berichtet Yarnitsky. "Das Ziel von Labguru, eine branchenführende Lösung zu entwickeln, die die vielfältigen Bedürfnisse von Wissenschaftlern durch eine kohärente und benutzerfreundliche Plattform erfüllt, erhält durch den Zusammenschluss mit Tizian und die starke Unterstützung von Battery neue Impulse. Mit dem frischen Kapital von Battery und dem Produkt und der Unternehmenskultur von Titian können wir uns keinen besseren Partner vorstellen, um Labguru voranzubringen."

Unternehmensgründer Gross ergänzt: "Die Partnerschaft mit Battery und Titian wird unsere Fähigkeit stärken, Technologie, Erfahrung und Erkenntnisse zu nutzen, um den Umfang unserer Plattform effektiv zu erweitern, und so der Wissenschaft und den Wissenschaftlern zugute kommen. Dies ist ein wichtiger und dramatischer Schritt in der Unternehmensgeschichte von Labguru. Zudem haben wir mit Battery Ventures einen wertvollen Partner mit langjähriger Erfahrung bei Investitionen in Daten- und KI-Unternehmen gefunden, der uns dabei hilft, unsere Vision zu gestalten, während wir den Satz an KI-Tools von Labguru erweitern."

Edmund Wilson, Gründer und Chief Product Officer von Titian Software, fügt an: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Labguru. Unsere Unternehmen verfolgen das gemeinsame Ziel, der Life-Sciences-Community wegweisende Lösungen anzubieten, die von Mitarbeitern mit enormem Know-how bereitgestellt werden."

Das Team von Holtzbrinck Digital hat eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und dem Erfolg von Labguru gespielt. Seine Vision und Unterstützung haben maßgeblich zum schnellen Wachstum des Unternehmens und seiner Positionierung als eines der führenden Unternehmen für Labormanagementsoftware beigetragen. "Wir sind hochzufrieden mit der Entwicklung von Labguru in den letzten Jahren und stolz auf die Fortschritte, die wir gemeinsam erreicht haben. Ein Partner wie Battery, der unsere Leidenschaft für Innovation und Exzellenz teilt, wird uns dabei helfen, ein neues spannendes Kapitel von Labguru zu schreiben", so Marc-Orell Dedorath, Leiter des Geschäftsbereichs M&A bei Holtzbrinck.

"Uns ist es gelungen, zwei wichtige Kräfte in einem Markt zu bündeln, der gerade erst beginnt, sein enormes Potenzial zu entfalten", erläutert Justin Rosner, ein Principal bei Battery. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teams von Labguru und Titian auf diesem vielversprechenden Weg."

Über Labguru (BioData Inc.)

Labguru (BioData Inc.) wurde 2007 gegründet und ist der Entwickler einer sicheren, Cloud-basierten Labor-Datenmanagement-Plattform für die Life-Science-Forschung und -Industrie. Labguru ist eine All-in-One-Plattform, die den Laborbetrieb rationalisiert, indem sie Daten und Inventar erfasst und verwaltet sowie molekularbiologische und chemische Tools bereitstellt. Sie ermöglicht die Laborautomatisierung und liefert daten- und KI-gestützte Erkenntnisse zur Steigerung der Effizienz. Als zuverlässige Plattform für mehr als 120.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit unterstützen wir die Digitalisierungsinitiativen von Kunden, die Start-ups bis hin zu globalen Life-Science-Unternehmen umfassen. Um mehr über Labguru zu erfahren, besuchen Sie www.labguru.com.

Über Titian Software

Titian Software wurde 1999 gegründet und ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für das Probenmanagement, die auf die speziellen Bedürfnisse von Forschungslabors, Biobanken und Pharmaunternehmen weltweit ausgerichtet sind. Die Mosaic Sample Management Software von Tizian bietet einen umfassenden Satz an Tools zur Probennachverfolgung, Bestandsverwaltung und Automatisierung von Arbeitsabläufen. Mosaic erleichtert eine effiziente Verwaltung umfangreicher Probenbestände aus Wirkstoffen, biologischen Materialien und klinischen Proben, und sorgt zugleich für Datenintegrität und Rückverfolgbarkeit während des gesamten Lebenszyklus der Proben. www.titian.co.uk.

Über Battery Ventures

Battery schließt Partnerschaften mit außergewöhnlichen Gründern und Managementteams, die kategorieprägende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Onlinemarktplätze, Gesundheits-IT und Industrietechnologien aufbauen. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen in allen Phasen von der Seed- und Frühphase bis hin zu Wachstum und Buyout und investiert global von seinen sechs strategischen Standorten aus: Boston, San Francisco und Menlo Park, Kalifornien, Tel Aviv, London und New York. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @BatteryVentures und besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com. Eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery finden Sie hier.

Über Holtzbrinck Digital

Holtzbrinck Digital verwaltet die Investitionen der Verlagsgruppe Holtzbrinck in digitale Start-ups im Wissenschafts- und Bildungsbereich sowie in anderen Bereichen von strategischer Bedeutung. Holtzbrinck Digital unterstützt ihre Entwicklung durch Know-how, Ressourcen und langfristiges Engagement, um den größtmöglichen Erfolg der Unternehmen zu ermöglichen.

