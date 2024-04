Bielefeld (ots) -



Laumann: CDU-Parteichef auch Kanzlerkandidat



Bielefeld. Der CDA-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumann rechnet CDU-Parteichef Friedrich Merz beste Chancen bei der Frage der Kanzlerkandidatur der Union zu. "Wer Vorsitzender der CDU in Deutschland ist, und auch noch der Fraktion im Bundestag, der ist natürlich auch ein Kanzlerkandidat. Punkt", sagt Laumann der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Donnerstag). Er wisse nicht, ob die Diskussion um die K-Frage jemals aufhören werde, bevor der Kanzlerkandidat benannt worden sei, so Laumann. "Aber ich gehe davon aus, dass Merz sehr gestärkt aus dem Parteitag Anfang Mai hervorgehen wird." Zugleich glaubt Laumann, der auch Arbeits- und Gesundheitsminister von NRW und Präsidiumsmitglied seiner Partei ist: "Die CDU hat grundsätzlich mehrere Leute, die Bundeskanzler sein könnten. Ich finde, jeder der Ministerpräsident ist, kann auch Bundeskanzler."



