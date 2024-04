Kryptos erobern den Deutschen Markt. Mit der DWS werden die ersten beiden Krypto Exchange Trading Notes in Bitcoin und Ethereum am deutschen Markt platziert. Was das für den Anleger bedeutet, ob Krypto jetzt gesellschaftsfähig ist und welche Chancen und Risiken sich dabei ergeben, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel Tokentus. Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tokentus. Die Knowledge Blöcke von Tokentus finden Sie hier: www.youtube.com/@tokentusinvestmentAG