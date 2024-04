Position basiert auf holistischer Vision und Fähigkeit zur Ausführung

Alpega, global führend im Bereich SaaS-Software für Logistik, wurde als Herausforderer im 2024 Gartner Magic Quadrant for Transportation Management Systems (TMS) anerkannt. Wir werten diese Auszeichnung als Bestätigung unseres Engagements für modernste individuelle Lösungen für die Transportindustrie. Der Gartner-Bericht bewertet Anbieter auf der Grundlage holistische Vision und Fähigkeit zur Ausführung.

Alpega betreut weltweit global agierende Unternehmen in unterschiedlichen Branchen wie Automobil, Handel, Fast-Moving Consumer Goods und Produktion. Alpega arbeitet eng mit Transportunternehmen zusammen, optimiert die Durchführung von Transporten und fördert ESG-Initiativen (Environmental, Social, and Governance).

Dank des hervorragenden Supports und der Zufriedenheit der Kunden glänzt Alpega mit außergewöhnlichen Kundenbindungsraten. Obwohl das Unternehmen expandiert, hält es sein Streben nach kreativen Lösungen zur Lösung der Probleme im Transportbereich aufrecht. So wird die Position als vertrauenswürdiger Partner im dynamischen Logistiksegment aufrechterhalten. Sie können mehr über unsere Anerkennung im gesamten Gartner Magic Quadrant-Bericht lesen: [hier].

Alpega CEO, Todd DeLaughter, bemerkte: "Während wir unsere Anerkennung als Herausforderer im 2024 Gartner Magic Quadrant feiern, bestätigen wir unser Engagement, weiterhin die Innovation und Exzellenz im Bereich Transportmanagement-Technologie voranzutreiben. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt und streben nach Fortschritt. So führen wir die Branche in eine Zukunft, die von Effizienz, Nachhaltigkeit, außergewöhnlichem Service und Mehrwert für unsere Kunden geprägt ist."

Abonnenten von Gartner können den gesamten Magic Quadrant for Transportation Management Systems-Bericht nachlesen: hier Gartner Hinweis.

Anerkannt als Alpega Group von 2020 bis 2024 und als Inet-Logistics von 2011 bis 2019.

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder von seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Handelsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und diese werden hier mit Genehmigung genutzt. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte und Dienstleistungen, die in seinen Publikationen erwähnt werden. Es werden durch das Rating keine Empfehlungen ausgesprochen für Technologien oder bestimmte Anbieter. Gartner reflektiert in seinen Publikationen die Meinung seiner Experten, was nicht als Tatsache gewertet werden sollte. Gartner gibt im Hinblick auf seine Analysen keine Garantie, weder implizit noch explizit. Dies schließt Garantien für die Marktgängigkeit und die Eignung für bestimmte Zwecke ein.

Alpega ist ein global führendes Unternehmen für SaaS-Software für die Logistikbranche. Es bietet umfassende End-to-End-Lösungen für alle Transportanforderungen. Wir möchten Transportunternehmen und Verfrachtern helfen, die Herausforderungen der heutigen Logistik effizient durch Digitalisierung zu meistern. So schaffen wir eine smarte Logistik im Sinne einer grünen Welt.

Mithilfe der unschätzbaren Werte unseres Carrier-Netzwerks liefert Alpega über Ausführung, Planung, Sourcing und Bezahlung umfassende Lösungen. Wir sind ein führender SaaS-Anbieter für Transport Management Systems (TMS) für Verfrachter. Wir unterhalten ein offenes Carrier-Netzwerk von 80.000 Mitgliedern und decken damit fast 10 der geschäftlichen Lkws in Europa ab. Wir sind Vorreiter bei Innovation Und Effizienz. Wir sind in Europa insbesondere in Iberien, Rumänien, Zentral- und Südosteuropa tätig. Wir sorgen für einen reibungslosen Abgleich von Frachten und Transportkapazitäten.

Wir bringen mehr als drei Jahrzehnte an Erfahrung mit und ermöglichen Unternehmen eine Verschlankung ihrer Lieferkette durch Planung und Ausführung. Dies führt zu Kosteneinsparungen und einem besseren Image. Alpega's Lösungen schaffen synergetisch Mehrwert für den Kunden. Zu unserer Gemeinschaft gehören 80.000 Transportunternehmen und 200.000 Mitglieder. Diese sind elektronisch miteinander verbunden und managen täglich effizient Transportoperationen. Wir sind weltweit in 80 Ländern aktiv, unsere Expertenteams umfassen mehr als 500 Mitarbeiter, die aus 31 Nationen kommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

