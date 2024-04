Nach einer bemerkenswerten 162-tägigen Rally, während der der S&P 500 stetig über der 50-Tage-Linie lag, ist die Serie nun zu Ende. Anleger zeigen sich zunehmend nervös, die goldenen Zeiten scheinen vorerst vorbei. DER AKTIONÄR analysiert in seiner neuen Ausgabe die Gründe - von der geopolitischen Unsicherheit im Nahen Osten bis hin zur anhaltenden Inflation in den USA - und was das für Ihre Geldanlage bedeutet. Dazu hat die Redaktion fünf Titel im Gepäck, die trotz der aktuellen Marktbewegungen ...

