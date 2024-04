Wind River ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass Yaskawa Electric Corporation, ein führender Hersteller von Servomotoren, AC-Antrieben und Industrierobotern, Wind River Linux bei der Entwicklung seines neuen Produktes MOTOMAN NEXT verwendet.

MOTOMAN NEXT verfügt über die Fähigkeiten, sich autonom an die Umgebung anzupassen und mit fortschrittlichen KI-Funktionen Urteile zu fällen. Der neue Roboter von Yaskawa nutzt NVIDIA® Jetson Orin und Wind River Linux, um ein neues Niveau der Intelligenz und Autonomie umzusetzen. Das System kann anspruchsvolle Aufgaben in unstrukturierten Umgebungen bewältigen und die Automatisierung in neue Anwendungsbereiche vorantreiben, in denen sie bisher aufgrund der nötigen menschlichen Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeiten schwierig war.

"KI eröffnet neue und erstaunliche Wege. Wir freuen uns, die nächste Generation KI-fähiger Robotik von einem Branchenführer wie Yaskawa mit der Kombination von Wind River Linux und NVIDIA Jetson unterstützen zu können", sagte Amit Ronen, Chief Customer Officer von Wind River. "Gemeinsam mit Yaskawa und NVIDIA können wir Teams dabei helfen, zügig Innovationen im maschinellen Lernen und in der KI zu entwickeln, um intelligentere Systeme zu schaffen."

MOTOMAN NEXT kann Änderungen in der Umgebung und im Systemstatus beurteilen und auf dieser Grundlage Aufgaben ausführen, einschließlich der Berücksichtigung anderer Roboter oder Peripheriegeräte. Das System kann Aufgaben ausführen, die zuvor menschliche Erkennungsfähigkeiten und Urteilsvermögen erforderten, wie etwa das Navigieren auf einem optimalen Weg, um Hindernissen auszuweichen, das Sortieren und Verpacken von Gegenständen unterschiedlicher Farbe und Form, und andere Aufgaben mit vielen Variablen und ungewissen Elementen. Wind River Linux wird in der autonomen Steuereinheit MOTOMAN NEXT verwendet, die auf NVIDIA Jetson Orin ausgeführt wird.

Als Plattform für Edge-KI-, Embedded- und Robotikanwendungen bietet NVIDIA Jetson skalierbare Software, einen modernen KI-Stack, produktionsbereite ROS-Pakete und anwendungsspezifische KI-Workflows. Es kann KI-Software und Cloud-native Arbeitsabläufe gemeinsam mit anderen Anwendungen nutzen und gleichzeitig die energieeffiziente Leistung liefern, die für die Verwirklichung softwarebasierter autonomer Maschinen und bahnbrechender Edge-KI-Lösungen erforderlich ist. Die Kombination von Wind River Linux und der NVIDIA Jetson-Plattform ermöglicht Edge-Anwendungen mit fortschrittlicher KI.

Als führende und fortschrittlichste Linux-Plattform1 der Embedded-Branche hilft Wind River Linux den Teams bei der Entwicklung, Bereitstellung und dem Betrieb robuster, zuverlässiger und sicherer Embedded-Lösungen, die auf einem speziell dafür entwickelten Linux-Betriebssystem ausgeführt werden. Wind River Linux bietet hohe Stabilität und Sicherheit, um den hohen Anforderungen an die Performance geschäftskritischer Anwendungen gerecht zu werden. Weitere Informationen zu Wind River Linux finden Sie unter www.windriver.com/products/linux.

Über Yaskawa Electric

Yaskawa Electric hat im Wandel der Zeiten kontinuierlich führende Unternehmen unterstützt, indem es sich von einem MOTOREN-Hersteller über ein AUTOMATISIERUNGS-Unternehmen zu einem MECHATRONIK-Unternehmen entwickelte. Seit seiner Gründung im Jahr 1915 achtet das Unternehmen die Managementphilosophie, durch unternehmerische Leistung zur Entwicklung der Gesellschaft und zum Wohlergehen der Menschheit beizutragen. Wir empfehlen das neue Lösungskonzept "i³-Mechatronics", um die Produktivität unserer Kunden durch die Integration mechatronischer Produkte unter Nutzung digitaler Daten kontinuierlich zu steigern. Wir stärken unsere Kerngeschäfte: Servomotoren, Steuerungen, AC-Antriebe und Industrieroboter, indem wir diese Kerntechnologien vollständig nutzen, und entwickeln die Mechatronik durch die Nutzung digitaler Daten weiter. Wir verwirklichen eine revolutionäre industrielle Automatisierung und sind stets bereit, unseren Kunden bei der Lösung ihrer geschäftlichen Herausforderungen zu helfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.yaskawa-global.com.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme. Das Unternehmen ist seit mehr als vier Jahrzehnten ein Innovator und Pionier und unterstützt Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und die Expertise von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Industrie, der Medizin und der Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Support sowie ein breites Partner-Ökosystem ergänzt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Wind River unter www.windriver.com.

