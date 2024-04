Der mit $4 Milliarden errichtete Kai Tak Sports, Entertainment, Retail and Dining Hub nähert sich der Eröffnung

Die Hong Kong Special Administrative Region Government, ASM Global und Kai Tak Sports Park Limited (KTSPL) eine Tochtergesellschaft von New World Development haben für Kai Tak eine Testphase im Winter angekündigt. Damit erreicht das seit fast zehn Jahren in Planung befindliche $4 Milliarden-Projekt einen Höhepunkt. Entstehen soll der weltweit größte Komplex für Sport, Erholung und Entertainment.

ASM Global arbeitet seit mehr als fünf Jahren als Hauptbetreiber vor Ort in Hongkong und unterstützt den Entwurf, die Programmierung und den Bau des Kai Tak Sports Park. Dieser vereint die Ausstattung von vielen der weltweit modernsten Veranstaltungsstätten. Nun wird die offizielle Eröffnung im Jahr 2025 vorbereitet.

Zum Projekt gehört ein Hauptstadium mit einer Kapazität von 50.000 Zuschauern, das aufgrund seines Designs unter dem Thema "Pearl of the Orient" firmiert. Es ist mit einem einziehbaren Dach und einer flexiblen Spieloberfläche ausgestattet, wo die unterschiedlichsten Veranstaltungen wie große Sportevents, Konzerte und MICE-Events bei jedem Wetter stattfinden können. Darüber hinaus gibt es eine Indoor-Sportarena für bis zu 10.000 Zuschauer, welche die Anforderungen an große internationale Wettkämpfe erfüllt. Sie eignet sich für Basketball, Tennis, Turnen, Familienshows und weitere Unterhaltungsevents. Ein Sportfeld für bis zu 5.000 Zuschauer, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist, steht für den Schulsport, Treffen von Athleten, örtliche Fußball- und Rugbywettkämpfe sowie Team- und Athletentrainings zur Verfügung. Ein Outdoor-Komplex für die Erholung rundet das Programm ab.

ASM Global's President und CEO Ron Bension sagte: "ASM Global entwickelt und baut auf der ganzen Welt spektakuläre Veranstaltungsstätten und außergewöhnliche Unterhaltungsdistrikte. Aber nichts ist im Hinblick auf Umfang, Ausdehnung und modernste Technik mit Kai Tak vergleichbar."

Die Stätte in Hongkong gehört zum Netzwerk von ASM Global, das mehr als 400 Veranstaltungsorte umfasst. Das Unternehmen arbeitet mit großen Kultur- und Unterhaltungsfirmen zusammen und betreibt Projekte auf der ganzen Welt. Beispiele sind Darling Harbour in Sydney, OVO Arena Wembley in London, AO Arena in Manchester und Desert Diamond in Arizona.

Offizielle meinten, dass dieses Großprojekt weltweit Maßstäbe für Multisportstätten setzen wird. Es verbindet Sportstätten mit Geschäften, Wellness- und Erholungseinrichtungen. So entsteht eine urbane Oase für die 7,4 Millionen örtlichen Einwohner und Millionen von Touristen aus Übersee.

KTSPL erhielt den Auftrag für den Entwurf, den Bau, die Konstruktion und den Betrieb des Kai Tak Sports Park. Es wurde eigens ein Team von lokalen und ausländischen Experten für Design, Handel und Marketing zusammengestellt. Die Federführung bei der Konstruktion hatte Hip Hing und ASM Global war für das Projektmanagement, den Premiumvertrieb und das Programm verantwortlich.

Der gesamte Bezirk erstreckt sich rund um die Kai Tak Sports Avenue. Dieser Indoor- und Outdoorfußweg beginnt am Station Square und führt Besucher durch die gesamte, immense Stätte.

Dort befinden sich Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Jogging-Pfade und Wellness-Center, darüber hinaus ein Bowlingcenter mit mehr als 40 Bahnen, wo internationale Wettkämpfe stattfinden können, sowie eine Kletterwand.

ASM Global und das von KTSPL entwickelte, umweltfreundliche Design sind entscheidend für das Projekt. Es führt zu messbaren Ergebnissen, um so die Auswirkungen auf den Planeten abzumildern und um langlebige dynamische Programme für die örtlichen Gemeinden sicherzustellen.

Photovoltaikanlagen auf den Dächern aller großen Gebäude, weite Grünflächen auf den Dächern und ein dichtes Netz von elektrischen Ladestationen unterstreichen die Bemühungen um nachhaltiges Bauen. Smart City-Initiativen beinhalten intelligentes Bauen, Systeme für das Car Management, WLAN-Hotspots, ein Indoor-Positionierungssystem und mobile Anwendungen, was Buchungen und die Orientierung auf dem Gelände erleichtern.

Die offizielle Eröffnung des Kai Tak Sports Park ist für Anfang 2025 geplant. Dort werden 2025 einige Wettkämpfe im Rahmen der 15. National Games of China stattfinden, die im Bereich der Bay Area veranstaltet werden.

