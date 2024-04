Autodesk, das bekannte Design-Software-Unternehmen, meldete einen deutlichen Rückgang seiner Aktien um 7,8% im Morgengeschäft. Dieser Einbruch ist auf eine interne Überprüfung der Praktiken im Bereich des Free Cash Flows und der Non-GAAP-Betriebsmargen zurückzuführen. Die Untersuchung führt zu Verzögerungen bei der Einreichung des Jahresberichts außerhalb der von der SEC eingeräumten Schonfrist. Die Börse reagiert bekanntlich negativ auf Unsicherheit und Zweifel, was in diesem Fall von den Investoren als beunruhigendes Signal betrachtet wird. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Aktie um 10,4% gesunken, und der gegenwärtige Kurs von $209,76 liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von $266,68. Dennoch zeigte das Unternehmen in der Vergangenheit eine beeindruckende finanzielle Stärke mit einer Bruttogewinnmarge von über 91%.

