Diese 3 Coins sollten in einem Krypto-Portfolio nicht fehlen

Während sich die meisten traditionellen Investoren primär für Bitcoin und Ethereum interessieren, gibt es noch viele andere Kryptowährungen, die attraktive Renditen bieten. Vor allem neue Coins mit einer niedrigen Marktkapitalisierung haben das größte Steigerungspotenzial. Im folgenden Beitrag haben wir für Sie daher einige der revolutionärsten neuen Kryptowährungen vorgestellt, auf die sich schnell viele Anleger gestürzt haben. Entdecken Sie sie nun, wenn Sie später nicht bereuen wollen, dass Sie nicht früher von ihnen gehört haben.

99Bitcoins

Lernen wird in der heutigen Zeit immer wichtiger, da sich die Technologie und die Welt kontinuierlich sowie durch künstliche Intelligenzen sogar immer schneller weiterentwickeln. Ein besonders wichtiger Bereich ist die nächste Version des Internets, die auch als Web3 bezeichnet wird.

Insbesondere seit der zunehmenden Krypto-Nachfrage, allgemeinen Akzeptanz und den stark explodierenden Kursen der Coins sind immer mehr neue Menschen in den Markt gekommen, welche Wissen benötigen. Genau an dieser Stelle setzt die bahnbrechende Web3-Bildungsplattform von 99Bitcoins an.

Allerdings will das Projekt vor allem die jüngeren "Gamer-Generationen" nicht mit alten Textbüchern verschrecken. Stattdessen wird eine interaktive Lernplattform geboten, welche neuste wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, um somit für eine bisher unbekannte Motivation und beispiellose Lernerfolge zu sorgen.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren!

Um dies zu ermöglichen, wird unter anderem die Gamifizierung verwendet. Durch sie kann erwiesenermaßen für ein höheres Engagement, längeren Durchhaltewillen, mehr Spaß, leichteres Lernen durch unterschiedliche Sinne, personalisierte Fortbildungen, motivierender Wettbewerb und mehr gesorgt werden.

Ebenfalls ein wichtiges Element stellen die Belohnungen in Kryptowährungen über Learn-to-Earn dar. Denn zusätzlich zu der meist verspäten, aber sehr lukrativen Rendite des Lernens kommen noch die Sofortigen durch $99BTC-Coins hinzu. Dies steigert zusätzlich die Motivation, da Menschen überwiegend schnelle und kleine Gewinne den langsamen, aber größeren vorziehen. Zudem kann somit eine Art Web3-Stipendium verdient werden.

99Bitcoins bietet aufgrund seines innovativen Ansatzes, seiner Pionierstellung auf der größten Blockchain von Bitcoin, dem erfahrenen Team und der elfjährigen Erfolgshistorie mit 709.000 Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmern eine besonders außergewöhnliche Chance. Denn vor allem die ersten Projekte auf vielversprechenden Chains steigen oft besonders steil.

Für das zukunftsweisende Bildungsökosystem bietet sich ein Kurssteigerungspotenzial von 1.430 %, wenn es sich zum dezentralen Udemy entwickeln sollte und 32.703 % bei New Oriental. Das Verkaufstempo des Presales steigt immer schneller an und noch können Anleger von einer Staking-Rendite von 4.438 % profitieren, die jedoch nur frühen Investoren bereitgestellt wird.

Jetzt in 99Bitcoins investieren!

5thScape

Das von der Gaming Expo in Indien bekannte Projekt 5thScape hat sich dem chancenreichen Wachstumsmarkt von VR/AR gewidmet. Dieser bietet ein revolutionäres Potenzial für unterschiedlichste Sektoren, zu denen unter anderem Gaming, Gesundheitswesen, Bildung und Unternehmenslösungen gehören. Je nach Branche sollen sie bis 2030 jährlich um 22,7 % bis 41,2 % zunehmen.

Während andere VR-Coins sich auf einzelne Aspekte fokussieren, zielt 5thScape hingegen darauf ab, ein allumfassendes und neuartiges Hypervisualisierungs-Erlebnis zu bieten. Daher werden neben zukunftsweisenden VR-Inhalten wie Spielen auch eigene VR-Geräte angeboten. Dies kann einseitige Risiken besser diversifizieren und weitere Chancen eröffnen.

Der VR-Markt befindet sich noch ganz am Anfang, von dem, was noch möglich ist und an dem bereits geforscht wird. Während 5thScape schon jetzt beeindruckende VR-Headsets und einen bewegungsgesteuerten VR-Stuhl anbietet. Es gibt jedoch noch enormes Expansionspotenzial, wenn man einmal an Brain-Computer-Interfaces, Metasuits und dergleichen denkt, um die Hypervisualisierung noch weiter voranzutreiben.

Jetzt mehr über 5thScape erfahren!

Sobald jedoch eine direkte Verbindung zu unseren Gehirnen aufgebaut und Gedanken ausgetauscht werden, ist eine hohe Transparenz, Sicherheit und Ethik vonnöten. Genau hier kann ein dezentrales VR-Ökosystem einen besonderen Schutz gewähren, welcher insbesondere hier von zentraler Relevanz ist. Denn niemand möchte gerne irgendwelchen zentralen Entitäten die Kontrolle über das eigene Gehirn geben.

Zudem positioniert es sich als VR-Plattform, auf welcher ebenso andere Entwickler ihre Angebote offerieren können. Dies ermöglicht weitere Einnahmemöglichkeiten, schnelle Entwicklungen und ein vielseitigeres Angebot. Zudem können somit wiederum die Risiken besser gestreut und die Chancen vergrößert werden. All dies ermöglicht bedeutende Entwicklungsvorsprünge gegenüber Konkurrenten.

Das innovative und chancenreiche VR-Projekt 5thScape hat schon viele Investoren überzeugt und über 5,24 Mio. USD über den Vorverkauf erzielt. Derzeit werden die Coins noch für 0,00327 USD angeboten, sodass schnelle Anleger sich im Vergleich zum Listungspreis von 0,01 USD noch Buchgewinne von 205,81 % sichern können. Sollte es Meta schlagen sind 7.660.069 % möglich.

Jetzt in 5thScape investieren!

Dogeverse

Dogeverse setzt sich aus den beiden Silben "Doge" für Dogecoin und "Verse" für Universe beziehungsweise Universum zusammen. Dieser Name wurde gewählt, da das Maskottchen des verbesserte Dogecoins mit dem Namen Cosmo zwischen den einzelnen Blockchain-Universen hin- und herspringen kann.

Auf diese Weise sollen die bisherigen Limitierungen der anderen einseitig aufgestellten Memecoins überwunden werden. Denn aufgrund der hohen Kursanstiege und der enormen Nachfrage haben die Blockchains die Einstiegshürden reduziert. Somit kam es immer mehr zu einer Aufspaltung von Investoren und Kapital auf unterschiedliche Chains.

Im Gegensatz dazu ist Dogeverse auf den wichtigsten Blockchains verfügbar. Zu ihnen zählen beispielsweise Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche sowie bald auch Solana und Base. Dies positioniert Dogeverse zukunftssicherer und chancenreicher als andere Memecoins, da es egal ist, ob eine Chain Marktführer wird oder alle genutzt werden.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren!

Somit können die Nutzer immer auf die günstigste, schnellste oder nützlichste Blockchain wechseln. Denn Dogeverse folgt ihnen bei allen Schritten und bietet somit eine enorme Flexibilität. Zudem lässt er sich in den vielfältigen Anwendungen der einzelnen Web3-Ökosysteme nutzen, was ebenfalls tendenziell den Wert steigert.

Im Vergleich zu Dogecoin zeichnet er sich durch seine streng limitierten Tokenomics aus, was ihm eine höhere Wertstabilität verleiht. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Staking-Rendite von 166 %, welche leichter langfristige Investoren binden kann. Die dadurch verursachte Angebotsverknappung wirkt sich wiederum positiv auf den Preis auf.

Anders als Dogecoin ist er nicht nur nützlicher und vielseitiger, sondern erhält durch seine Flexibilität auch eine höhere Sicherheit. Schließlich werden dramatische Einzelschicksalen von Blockchains ihn nicht vernichten. Sollte er den veralteten Dogecoin schlagen, können Anleger bis zu 149.866 % verdienen.

Dogeverse fällt vorwiegend durch sein hohes Verkaufstempo im Presale positiv auf, was ein Indiz für eine explosive Entwicklung nach der ersten Listung ist. Schon innerhalb der ersten Woche konnten mehr als 6,3 Mio. USD erzielt werden.

Jetzt in Dogeverse investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.