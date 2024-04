COLUMBIA, South Carolina, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden-/Unfall- und der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet, veranstaltet heute sein Gipfeltreffen "One Duck Creek" in Columbia, South Carolina, und bringt Mitarbeiter aus aller Welt zusammen. Die Teilnehmer werden für ihre Mitarbeit in den zahlreichen Gremien und Programmen gewürdigt, die Duck Creek dabei helfen, eine Kultur der Exzellenz in den Bereichen Versicherung und Technologie zu schaffen.



Die bunt gemischte Gruppe wird in den nächsten zwei Tagen zusammenkommen, um die Ziele des vergangenen Jahres zu besprechen und für die Zukunft zu planen, um die preisgekrönte Kultur von Duck Creek weiter zu verbessern. Duck Creek ist bestrebt, eine Kultur der Zugehörigkeit und des Respekts zu fördern, in der jede Stimme gehört und wertgeschätzt wird.

"Als globales Unternehmen wissen wir, wie wichtig es ist, eine vielfältige und inklusive Belegschaft zu haben, die die Gemeinschaften und Kunden widerspiegelt, denen wir dienen", so Amy Bayer, Global Director of DE&I, Engagement & Culture bei Duck Creek. "Wir glauben, dass unsere DE&I-Programme für unsere Mitarbeiter unerlässlich sind, aber auch ein strategischer Vorteil, der es uns ermöglicht, innovativ zu sein, zusammenzuarbeiten und bessere Lösungen für unsere Kunden zu liefern. Das Gipfeltreffen "One Duck Creek" ist eine großartige Gelegenheit, unsere Errungenschaften zu feiern, bewährte Verfahren auszutauschen und uns gegenseitig zu inspirieren, um eine großartige Unternehmenskultur aufzubauen."

Das Gipfeltreffen wird von Mike Jackowski, dem Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies, eröffnet. Herr Jackowski wird betonen, wie wichtig es ist, starke Unternehmenswerte zu fördern, die sich auf Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugehörigkeit (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging; DEI&B) sowie eine positive Mitarbeitererfahrung konzentrieren. Im Rahmen des Gipfeltreffens sprechen auch Hauptredner, die den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Kontakte zu knüpfen und mehr über andere erfolgreiche Arbeitsplätze und Kulturen zu erfahren.

"Wir sind stolz darauf, die unterschiedlichen Hintergründe, Ideen und Erfahrungen, die unsere Mitarbeiter bei Duck Creek einbringen, anzuerkennen und zu würdigen", so Courtney Townsend, Chief People Officer bei Duck Creek Technologies. "Die Förderung eines Umfelds der Zugehörigkeit und Inklusion ist die Grundlage für ein außergewöhnliches Mitarbeitererlebnis und eine Quelle für Wettbewerbsvorteile und Innovation. Unser flexibles, globales Arbeitsumfeld ermöglicht es uns, die besten Talente anzuziehen und zu halten, unabhängig vom Standort, und gibt unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie es ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht."

Einer der Höhepunkte des jährlichen Gipfeltreffens ist eine Veranstaltung zum Thema soziale Auswirkungen. In diesem Jahr ist Duck Creek eine Partnerschaft mit Ronald McDonald House Charities in Columbia eingegangen. Die Teilnehmer des Gipfeltreffens werden das "Pack-a-Smile"-Programm unterstützen, das Familienangehörigen von Kindern, die in örtlichen Krankenhäusern behandelt werden, ein schnelles, nahrhaftes Mittagessen in Tüten anbietet. So müssen die Angehörigen das kranke Kind nicht verlassen und sich nicht fragen, wann oder woher die nächste Mahlzeit kommt.

Über Duck Creek Technologies

