EBC Financial Group verstärkt die Bemühungen zur Ausrottung von Malaria und unterstützt wichtige Gesundheitsmaßnahmen und die Stärkung der Gemeinschaft

WASHINGTON, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) gab heute eine neue Partnerschaft mit United to Beat Malaria (Beat Malaria) bekannt, einer Kampagne der United Nations Foundation (UN Foundation), die darauf abzielt, die am meisten gefährdeten Menschen vor Malaria zu schützen - einer durch Mücken übertragenen Krankheit, die jedes Jahr über 600.000 Menschenleben fordert.



Diese Partnerschaft unterstützt die Kampagne United to Beat Malaria, die sich für einen besseren Zugang zur Malariaprophylaxe und zu grundlegenden Gesundheitsdiensten einsetzt und damit das Ziel der UN Foundation unterstützt, eine gesündere und gerechtere Welt zu schaffen. Die UN Foundation bringt Ideen, Menschen und Ressourcen zusammen, um den globalen Fortschritt voranzutreiben und die größten Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen. Die Initiativen der UN Foundation haben gemeinsam mehrere zehn Millionen Kinder vor Krankheiten geschützt, Partnerschaften gebildet, um Flüchtlingen Hilfe und Hoffnung zu geben, und Gemeinschaften mobilisiert, um Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu ergreifen.





EBC fühlt sich geehrt, Partner der Kampagne United to Beat Malaria zu sein und sich mit vereinten Kräften für die wirksame Bekämpfung von Malaria einzusetzen. Diese Partnerschaft spiegelt das Engagement von EBC für die soziale Verantwortung von Unternehmen und die Unterstützung unterprivilegierter Kinder wider. EBC ist sich der tiefgreifenden Auswirkungen der Malaria auf Gesundheit und Wohlergehen der von Armut betroffenen Regionen und der sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Folgen bewusst, insbesondere der Verschärfung des Gefälles zwischen entwickelten und unterprivilegierten Regionen. Von Malaria sind vor allem Kleinkinder betroffen: Über 75 % aller Malaria-Todesfälle betreffen Kinder unter 5 Jahren. Fast jede Minute stirbt ein Kind an dieser vermeidbaren und behandelbaren Krankheit.



"Die Einladung zum 2024 Leadership Summit von United to Beat Malaria und die Möglichkeit, das Engagement in Aktion zu erleben, war nicht nur ein großes Privileg, sondern auch eine aufschlussreiche Erfahrung für mich", sagte David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd, der britischen Tochtergesellschaft von EBC. "Direkt zu erleben, welche Wirkung die EBC Group durch ihr aktives Engagement mit Organisationen wie United to Beat Malaria erzielen kann, bestärkt uns in unserem Bestreben, in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, etwas zu bewirken."





"Unsere Partnerschaft mit der EBC Group beruht auf der gemeinsamen Verpflichtung, die am stärksten gefährdeten Kinder und Familien der Welt vor dieser tödlichen, aber vermeidbaren Krankheit zu schützen", so Margaret McDonnell, Executive Director von Beat Malaria. "Die Unterstützung durch EBC wird unserer Kampagne ermöglichen, gefährdete Gemeinschaften zu erreichen und lebensrettende Maßnahmen in Ländern mit endemischer Malaria durchzuführen, um Leben zu retten und zu verbessern."

Heute ist Malaria eine Krankheit der Armut und der ungleichen Gesundheitsfürsorge. Sie wird durch den Stich von Anopheles-Mücken, die die lebensbedrohliche, durch den Blutparasiten Plasmodium verursachte Krankheit in sich tragen, auf den Menschen übertragen. Die Mittel zur Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von Malaria sind äußerst kosteneffizient, aber Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben keinen Zugang zu diesen lebensrettenden Maßnahmen. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist nach wie vor malariagefährdet, jährlich gibt es über 240 Millionen Fälle. Malaria tritt am häufigsten in Afrika auf (94 % aller Fälle weltweit) und betrifft in unverhältnismäßig hohem Maße Kleinkinder, schwangere Frauen, vertriebene Menschen und Flüchtlinge sowie abgelegene Gemeinden mit begrenztem Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Die Welt hat bereits bemerkenswerte Fortschritte bei der Bekämpfung dieser uralten Krankheit gemacht und die Malaria-Sterblichkeitsrate um etwa die Hälfte gesenkt. Mit kontinuierlichen Finanzmitteln, Partnerschaften und politischem Willen können wir die Generation sein, die Malaria ein für alle Mal besiegt.

Neben der finanziellen Unterstützung bemüht sich EBC auch darum, seine Mitarbeiter über Malaria aufzuklären und sie zu ermutigen, sich zu engagieren. Letzten Monat nahm Samuel Hertz, APAC Director of Operations bei der EBC Financial Group, zusammen mit David Barrett an dem jährlichen Leadership Summit von United to Beat Malaria in Washington DC teil, an dem mehr als 100 für die Malariabekämpfung engagierte Personen, Experten und Führungskräfte teilnahmen. Die dreitägige Veranstaltung bot eine Plattform zum Lernen, zum Knüpfen von Kontakten und zum Eintreten für eine globale Führungsrolle, wobei die Notwendigkeit kollektiven Handelns zur Bewältigung dieser kritischen Herausforderung für die öffentliche Gesundheit betont wurde. Außerdem werden EBC-Mitarbeiter am bevorstehenden Move Against Malaria 5K (25. April bis 5. Mai) teilnehmen, einem virtuellen 5-Kilometer-Lauf, der weltweit veranstaltet wird, um Spenden zu sammeln und das Bewusstsein für Malaria zu schärfen.





Samuel Hertz erklärte: "Als Unternehmen engagieren wir uns für Kinder auf der ganzen Welt und wissen, dass Malaria eine der größten Bedrohungen für ihr Leben ist. Auf dem Gipfel erhielten wir einen Einblick in die Fortschritte bei der weltweiten Ausrottung von Malaria. Dieses Vorhaben erfordert jedoch eine umfassende Unterstützung durch verschiedene Partner, weshalb wir uns sehr freuen, dieser Koalition beizutreten. Auch wenn der vor uns liegende Weg schwierig und langwierig sein mag, sind wir uns bewusst, dass ein sinnvoller Wandel Zeit und Mühe erfordert. Als globales Unternehmen ist sich EBC seiner Verantwortung bewusst, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten."





Für die Zukunft plant die EBC eine engere Zusammenarbeit mit UN-nahen Wohltätigkeitsorganisationen und globalen Partnern, um die Gesundheitssysteme weltweit zu stärken. Durch diese Bemühungen und sein Engagement für die soziale Verantwortung der Unternehmen will EBC das Bewusstsein für gesundheitliche Ungleichheiten schärfen und die Inklusion auf globaler Ebene fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter ebc.com und beatmalaria.org.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde im angesehenen Finanzdistrikt von London gegründet und ist für ihr umfassendes Dienstleistungsangebot bekannt, das Finanzmaklerdienste, Vermögensverwaltung und umfassende Anlagelösungen umfasst. Mit strategisch günstig gelegenen Niederlassungen in bedeutenden Finanzzentren wie London, Sydney, Hongkong, Tokio, Singapur, den Kaimaninseln, Bangkok, Limassol usw. bedient die EBC eine vielfältige Kundschaft von Privatanlegern sowie professionellen und institutionellen Anlegern weltweit.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, die höchsten ethischen Standards und internationalen Vorschriften einzuhalten. EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd wird von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert und EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert.

Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient.

https://www.ebc.com/

Über die Kampagne United to Beat Malaria der UN Foundation

Die UN Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die eng mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet, um die größten Herausforderungen der Menschheit anzugehen, sektorübergreifende Initiativen zur Lösung von Problemen in großem Maßstab aufzubauen und den globalen Fortschritt voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.unfoundation.org.

Die Kampagne United to Beat Malaria der UN Foundation bringt wichtige und unterschiedliche Partner und Unterstützer zusammen, um dringende Maßnahmen zu ergreifen, um die Malaria auszurotten und eine gesündere und gerechtere Welt zu schaffen. Seit 2006 geht United to Beat Malaria seiner Aufgabe nach, Menschen in den USA und auf der ganzen Welt dafür zu befähigen und zu mobilisieren, Bewusstsein zu schaffen, Spenden zu sammeln und Unterstützer zu gewinnen. Die Kampagne arbeitet mit Partnern in endemischen Ländern zusammen, um lebensrettende Ressourcen zum Schutz der am stärksten ausgegrenzten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen einzusetzen. Indem wir uns in den USA und darüber hinaus für mehr Führungsstärke, politischen Willen und Ressourcen sowie für ganzheitlichere, innovativere Instrumente und Strategien einsetzen, können wir die Generation sein, die die Malaria endgültig ausrottet. Erfahren Sie mehr unter www.beatmalaria.org.

Medienkontakte:

Douglas Chew

douglas.chew@ebc.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c08cdbd-b10d-44ef-aaf6-f0485748b100/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96d5b585-35c9-4d74-b552-11f682d457b9/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/714f58ca-2cdc-4c4c-ab91-0f2dbfad927e/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f2d5649-93d0-4619-bb12-0b4f422bcdd0/de