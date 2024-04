FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Razzia gegen Schleuser:

"Denjenigen, die Menschen in Container pferchen oder sie in überfüllten Schlauchbooten übers Mittelmeer schicken, muss das Handwerk gelegt werden. Sie riskieren das Leben von Menschen, die vor Krieg, Gewalt oder vor einem schlechten Leben flüchten. Die Schleuser, die bei der Großrazzia in acht Bundesländern verhaftet wurden, betätigten sich nur scheinbar in derselben Liga. Zusammen mit korrupten deutschen Behördenmitarbeitern sorgten sie dafür, dass betuchte Ausländer ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland bekamen. Mit dem, was die Bürger eigentlich sorgt, hat das nur wenig zu tun. Für diese Luxus-Geschleusten müssen keine Sporthallen geräumt und keine Containerdörfer errichtet werden. Dass die Innenministerin diesen Unterschied nicht deutlicher macht, ist mehr als ärgerlich."