FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Stabilisierungsversuch des Dax an seiner 50-Tage-Linie setzt sich fort: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstagmorgen gut zweieinhalb Stunden vor dem Start 0,2 Prozent höher auf 17 805 Punkte. Im Bereich der mittelfristigen Durchschnittslinie bei aktuell 17 727 Punkten hatte der Dax in den vergangenen Tagen seine Korrektur vom Rekordhoch bei 18 567 Punkten gestoppt. Asiens Börsen legten am Morgen mehrheitlich zu und trotzen damit der Schwäche der Technologiewerte mit weiteren Zweimonatstiefs in den USA an der Nasdaq./ag/stk