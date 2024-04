DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TESLA - Nach der Ankündigung eines Personalabbaus beim US-Elektroautobauer Tesla will das Management des deutschen Werks seine Mitarbeiter in der nächsten Woche über Details informieren. Der Stellenabbau sei "keine schöne Aufgabe, dennoch müssen wir uns dieser stellen", heißt es in einer E-Mail an die Belegschaft von Mittwoch. "Wir planen, Euch in der kommenden Woche ein erstes Update zum weiteren Vorgehen zu geben." (Handelsblatt)

BASF/MUNICH RE - Der amerikanische Stimmrechtsberater ISS kritisiert die deutsche Praxis zur Besetzung von Aufsichtsratsvorsitzenden. Bei gleich zwei anstehenden Hauptversammlungen empfiehlt ISS den Aktionären, nicht für die Wiederwahl der bestehenden Aufsichtsratschefs zu stimmen: BASF und Munich Re. Dort stehen frühere Vorstandsvorsitzende der Unternehmen an der Spitze des Kontrollgremiums. Die Wahlergebnisse könnten damit auf den Hauptversammlungen kommende Woche knapp werden. ISS gilt als einflussreichster Stimmrechtsberater. Nach seinen Empfehlungen richten sich zahlreiche kleinere Fonds und institutionelle Investoren aus den USA und Großbritannien. In früheren Fällen hat dies schon zu Eklats auf Hauptversammlungen geführt: So entzogen die Bayer-Aktionäre im Jahr 2019 auch auf Empfehlung von ISS dem damaligen Vorstand das Vertrauen. (Handelsblatt)

