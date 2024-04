Ein langjähriges Führungsmitglied einer global agierenden Investmentbank tritt nach einem Vierteljahrhundert zurück, bleibt dem Unternehmen jedoch in beratender Funktion erhalten. Die Finanzexpertin spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau mehrerer Geschäftsbereiche und führte seit 2014 erfolgreich ein globales Verkaufsteam. Ebenso beteiligte sie sich an der Entwicklung digitaler Vertriebsstrategien für die hauseigene Online-Plattform für professionelle Kunden. Ihren Einstieg in die Bankenwelt fand sie bereits im Amerikanischen Börsenparkett, bevor sie zur globalen Investmentbank wechselte.

In einer internen Notiz würdigten Kollegen ihren Einsatz für das Unternehmen und freuen sich auf zukünftige Ratschläge in ihrer neuen Rolle. Trotz eines berühmten Klassenaufstiegs innerhalb der Bank sieht sie ihrer nächsten beruflichen Phase [...]

