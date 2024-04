FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0677 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0638 Dollar festgesetzt.

Am Morgen stand der Dollar im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen unter Druck. Eine etwas bessere Stimmung an den Finanzmärkten bremste die Nachfrage nach dem Dollar, während der Euro im Gegenzug etwas Auftrieb erhielt. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung noch deutlicher gestiegen, um mehr als einen halben Cent.

Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed sorgt nicht für größere Kursbewegungen am Devisenmarkt. Am Vorabend hatte die Fed bekannt gegeben, dass sich die ökonomische Lage in den USA zuletzt ein wenig verbessert habe./jkr/jha/