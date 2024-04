© Foto: ARK Invest/ Reed Young



Nach der Übernahme von Rize ETF durch die Investmentgesellschaft ARK Invest im September 2023 gibt Cathie Wood am Donnerstag die Auflegung der ersten UCITS-ETFs in Europa bekannt.ARK Invest Europe hat am Donnerstag unter Federführung von Cathie Wood den Launch von drei UCITS-ETFs bekanntgegeben. Der Launch beinhaltet das Flaggschiff des Unternehmens, den ARK Innovation UCITS ETF, mit einem Anlagevermögen von 14 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen der ARK Genomic Revolution UCITS ETF und der speziell für den europäischen Markt konzipierte ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF. Alle Produkte werden aktiv verwaltet, konzentrieren sich auf zukunftsorientierte Innovationen und sind …