Der DAX hat am Mittwoch seine Gewinne bis zum Handelsende wieder vollständig abgegeben. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 17.770,02 Zähler über die Ziellinie. Am heutigen Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex wieder ein paar Punkte zulegen können. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent höher auf 17.805 Zähler.Auf der Terminseite stehen einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem BHP Group, ABB, Hypoport, Sartorius und am Abend nach US-Börsenschluss ...

