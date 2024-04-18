ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 18
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
37,140,315.0000
3.8236 USD
IE00BLRPQH01
17 April 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
17,443,743.0000
6.9008 USD
IE00BJXRZJ40
17 April 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3,078,645.0000
3.5901 USD
IE00BLRPRQ96
17 April 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
17,487,841.0000
4.4723 USD
IE00BLRPRR11
17 April 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
386,771.0000
5.3056 USD
IE000RMSPY39
17 April 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
21,219,081.0000
4.4923 USD
IE000PY7F8J9
17 April 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
19,501,852.0000
4.7643 USD
IE000QUCVEN9
17 April 2024
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
200,000.0000
4.4597 USD
IE000GA3D489
17 April 2024
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
200,000.0000
4.6650 USD
IE0003A512E4
17 April 2024
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
200,000.0000
4.3880 USD
IE000O5M6XO1
17 April 2024