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RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
18.04.2024 | 08:06
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 18

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

37,140,315.0000

3.8236 USD

IE00BLRPQH01

17 April 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

17,443,743.0000

6.9008 USD

IE00BJXRZJ40

17 April 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3,078,645.0000

3.5901 USD

IE00BLRPRQ96

17 April 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

17,487,841.0000

4.4723 USD

IE00BLRPRR11

17 April 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

386,771.0000

5.3056 USD

IE000RMSPY39

17 April 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

21,219,081.0000

4.4923 USD

IE000PY7F8J9

17 April 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

19,501,852.0000

4.7643 USD

IE000QUCVEN9

17 April 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

200,000.0000

4.4597 USD

IE000GA3D489

17 April 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

200,000.0000

4.6650 USD

IE0003A512E4

17 April 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

200,000.0000

4.3880 USD

IE000O5M6XO1

17 April 2024


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