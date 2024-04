Microsoft hat kürzlich berichtet, dass in den letzten 45 Tagen Online-Kampagnen aus Russland versuchen, die kommenden US-Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, allerdings in geringerem Ausmaß als in vergangenen Wahlen. Diese Aktivitäten umfassen die Verbreitung spaltenden Inhalts und Kritik an der amerikanischen Unterstützung der Ukraine. Forscher des Technologieunternehmens haben einen Anstieg von koordinierten Bemühungen identifiziert, die auf mindestens 70 russische Aktivitätsgruppen zurückgeführt werden können. Besonders aktive Kampagnen werden mit der russischen Präsidentschaftsverwaltung in Verbindung gebracht. Weiterhin wurde ein verstärkter Einsatz von Hacking einer Gruppe namens Star Blizzard festgestellt, die sich auf westliche Denkfabriken konzentriert. Gleichzeitig wurde berichtet, dass sich der Einsatz künstlicher Intelligenz zu bösartigen Zwecken in Grenzen hält, wobei Audio-Manipulationen [...]

