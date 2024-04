© Foto: Pau Venteo/AP/dpa



Die schwächere 5G-Nachfrage hat die Ergebnisse von Nokia belastet. Gleichzeitig gelang es den Finnen jedoch, ihre Marge zu verbessern. Was sich das Unternehmen jetzt verspricht.Der finnische Telekommunikationsausrüster Nokia hat im ersten Quartal 2024 einen deutlichen Umsatzrückgang erlebt, trotz eines Anstiegs des operativen Gewinns. Die Ergebnisse des Unternehmens wurden durch schwächere Nachfrage auf dem globalen Markt für 5G-Technologie und durch reduzierte Investitionen in Schlüsselmärkten wie Nordamerika und Indien beeinträchtigt. Der Umsatz fiel um ein Fünftel auf rund 4,7 Milliarden Euro, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Trotz des Umsatzrückgangs konnte Nokia einen …