Das Instrument JETS IE00BN76Y761 HANETF-USGLJETS DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.04.2024

The instrument JETS IE00BN76Y761 HANETF-USGLJETS DLA ETF is traded cum capital adjustment on 18.04.2024 and ex capital adjustment on 19.04.2024



Das Instrument YODA IE00BLH3CV30 HANETFPROCSPACE DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.04.2024

The instrument YODA IE00BLH3CV30 HANETFPROCSPACE DLA ETF is traded cum capital adjustment on 18.04.2024 and ex capital adjustment on 19.04.2024



Das Instrument F5D FR0000064578 COVIVIO INH. EO 3 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.04.2024

The instrument F5D FR0000064578 COVIVIO INH. EO 3 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.04.2024 and ex capital adjustment on 19.04.2024



Das Instrument CEZA US1572143055 CEZ AS UNSP.ADS/1/2 O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.04.2024

The instrument CEZA US1572143055 CEZ AS UNSP.ADS/1/2 O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.04.2024 and ex capital adjustment on 19.04.2024

