The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.04.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.04.2024
ISIN Name
AU3CB0262483 I.A.D. 19/24 MTN
NZLRBDT009C1 LANDWIRT.R.BK 14/24ND MTN
AU3CB0262533 WOOLWORTHS 19/24
USG90073AD26 TRANSOCEAN 18/25 REGS
CH0410155144 VALIANT BANK 18-24
XS1057783174 SYDNEY AIRPORT FIN. 14/24
DE000DG4UF68 DZ BANK IS.A909
CA53804B1022 LIVE ENERGY MINERALS CORP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.04.2024
ISIN Name
AU3CB0262483 I.A.D. 19/24 MTN
NZLRBDT009C1 LANDWIRT.R.BK 14/24ND MTN
AU3CB0262533 WOOLWORTHS 19/24
USG90073AD26 TRANSOCEAN 18/25 REGS
CH0410155144 VALIANT BANK 18-24
XS1057783174 SYDNEY AIRPORT FIN. 14/24
DE000DG4UF68 DZ BANK IS.A909
CA53804B1022 LIVE ENERGY MINERALS CORP