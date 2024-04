The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.04.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.04.2024



ISIN Name

AU3CB0262483 I.A.D. 19/24 MTN

NZLRBDT009C1 LANDWIRT.R.BK 14/24ND MTN

AU3CB0262533 WOOLWORTHS 19/24

USG90073AD26 TRANSOCEAN 18/25 REGS

CH0410155144 VALIANT BANK 18-24

XS1057783174 SYDNEY AIRPORT FIN. 14/24

DE000DG4UF68 DZ BANK IS.A909

CA53804B1022 LIVE ENERGY MINERALS CORP

