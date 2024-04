The following instruments on XETRA do have their first trading 18.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.04.2024Aktien1 US23341C1036 DNB Bank ASA ADR2 US69832A3041 Panasonic Holdings Corp. ADR3 FR001400PFU4 Planisware4 CA7500802029 Rackla Metals Inc.5 US9846282062 Yamaha Motor Co. Ltd. ADR6 AU000000AC89 AusCann Group Holdings Ltd.7 CA05259R1073 Australis Capital Inc.8 AU000000AVZ6 AVZ Minerals Ltd.9 CA07987E1016 BellRock Brands Inc.10 CA09173X1096 Bitrush Corp.11 CA1358702027 Canadian GoldCamps Corp.12 CA19260U1084 CoinAnalyst Corp.13 CA28660W2004 Elixxer Ltd.14 AU0000114522 Firefinch Ltd.15 CA4234071054 Hello Pal International Inc.16 SG1J47889782 Hyflux Ltd.17 CA45073W1068 i3 Interactive Inc.18 CA45175C1077 Ikanik Farms Inc.19 CA4622024095 Ionic Brands Corp.20 CA5218551060 LeanLife Health Inc.21 CA5317063074 Lida Resources Inc.22 CA55183P1071 Lynx Global Digital Financial Corp.23 CA58406X1050 Medcolcanna Organics Inc.24 SG1P73919000 Midas Holdings Ltd.25 CA6840221064 Oragin Foods Inc.26 AU000000ORM3 Orion Metals Ltd.27 CA68629J2056 Orion Nutraceuticals Inc.28 CA70538A1012 Peekaboo Beans Inc.29 AU000000POW6 Protean Energy Ltd.30 US8030218072 Santos Ltd. ADR31 GB00BP41S218 Savannah Energy PLC32 GB00BF2P1260 Silver Bear Resources PLC33 SG2G19997136 Sino Grandness Food Industry Group Ltd.34 CA83344G1054 Snowy Owl Gold Corp.35 CA87250P1080 TGS Esports Inc.36 ZAE000096541 Tongaat-Hulett Ltd.37 CA9190672076 Valdor Technology International Inc.38 CA94412Y1007 Way of Will Inc.39 CA92941F1053 WPD Pharmaceuticals Inc.40 CA98422K1093 XRApplied Technologies Inc.41 BE0974404361 Mazaro42 AGP8696W1045 Sinovac Biotech Ltd.43 VGG5214E1034 Kandi Technologies Group Inc.44 CA58404N2086 Medaro Mining Corp.Anleihen/ETF1 USF2893TBE58 Electricité de France S.A.2 USF2893TBG07 Electricité de France S.A.3 XS2808189760 Deutsche Bahn Finance GmbH4 US46647PEG72 JPMorgan Chase & Co.5 DE000DW6ACV7 DZ BANK AG6 DK0009924888 Dänemark, Königreich7 DE000LB39DP0 Landesbank Baden-Württemberg8 US683234AV04 Ontario, Provinz9 USF2893TBD75 Electricité de France S.A.10 US298785KC96 European Investment Bank (EIB)11 US30040WBA53 Eversource Energy12 US30040WAZ14 Eversource Energy13 US46647PEH55 JPMorgan Chase & Co.14 DE000LB39DQ8 Landesbank Baden-Württemberg15 FR001400PNN3 Régie Autonome des Transports Parisiens16 CA045167GC14 Asian Development Bank (ADB)17 US46647PEE25 JPMorgan Chase & Co.18 DE000HLB5568 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB5550 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 US95000U3L56 Wells Fargo & Co.21 IE0003A512E4 ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF22 IE000O5M6XO1 ARK Genomic Revolution UCITS ETF23 IE000GA3D489 ARK Innovation UCITS ETF