Der Philadelphia Semiconductor Index und Nvidia Corp., ein globaler Indikator für Chip-Aktien, sind zusammen in eine technische Korrektur gefallen, was auf eine Abschwächung des auffälligsten Treibers des globalen Aktienmarktes in den letzten anderthalb Jahren hinweist. Der Philadelphia Semiconductor Index und Nvidia fielen am Mittwoch um jeweils mehr als 3 % und lagen damit mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...