Heute in einer Woche ist es wieder so weit. Munich Re lädt zur Hauptversammlung. In seiner vorab veröffentlichten Rede richtet Vorstandschef Joachim Wenning einen dringenden Appell an die Politik. Für Anleger ist auf der Hauptversammlung aber ein anderes Thema wichtiger: die Dividende des Rückversicherers.Normalerweise hält sich Munich Re bei politischen Fragen zurück. Vorstandschef Joachim Wenning hat diese politische Zurückhaltung nun aber aufgegeben. In seiner vorab veröffentlichten Rede zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...