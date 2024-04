Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

Resilienz durch diversifizierte Geschäftsmodelle



Nach dem vor allem durch den weclapp-Verkauf geprägten überaus erfolgreichen Geschäftsjahr 2022, an dem die Anteilseigner mit einer satten Dividende von 3,20 Euro je Aktie beteiligt wurden, befindet sich die 3U HOLDING AG momentan in einer Phase der Vorbereitung der nächsten Wachstumsschritte. Insgesamt will der Vorstand im Rahmen der MISSION 2026 dabei bis Ende 2026 Wertpotenziale von 510 bis 620 Mio. Euro realisieren.

Im wachstums- und ertragsstarken Segment ITK konnte hier im vergangenen Geschäftsjahr mit der Übernahme der cs-Gruppe bereits ein wichtiger Erfolg erzielt werden. Das durch den Zukauf gestärkte Digitalisierungsgeschäft mit mittelständischen Kunden soll auch zukünftig weiter ausgebaut werden. Dabei ist eine Beschleunigung des organischen Wachstums durch weitere Unternehmenszukäufe im Bereich Managed Services vorgesehen.

Im Segment Erneuerbare Energien liegt der aktuelle Fokus nach der nun endlich erteilten Genehmigung auf dem Repowering-Projekt beim Windpark Langendorf. Mit der Ende 2025 geplanten Inbetriebnahme der neuen Windenergieanlagen soll sich der durchschnittliche jährliche Stromertrag dort in etwa verdreifachen. Zudem befinden sich weitere Repowering-Vorhaben sowie neue Windpark-Projekte in Vorbereitung. Darüber hinaus wird auch ein Einstieg in den Bereich der Agri-Photovoltaik geprüft.

Im umsatzstärksten Segment SHK dürfte angesichts der anhaltenden Schwäche des Bausektors noch eine gewisse Durststrecke zu überwinden sein. Vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgeschriebenen Wärmewende und des Fachkräftemangels stuft der Vorstand die mittel- bis langfristigen Aussichten der auf Onlinehandel, Do-it-yourself und klimafreundliche Technologien ausgerichteten Sparte aber als sehr positiv ein. Dabei soll das erwartete starke organische Wachstum durch Akquisitionen forciert werden. In diesem Rahmen steht perspektivisch auch die Option eines Börsengangs im Raum.



Auch mit Blick auf den eindrucksvollen Track-Record der letzten Jahre sind wir daher zuversichtlich, dass der Vorstand die 3U HOLDING AG mit ihrer Ausrichtung auf die Megatrends Digitalisierung im Mittelstand (ITK), Erneuerbare Energien und Onlinehandel mit Schwerpunkt klimafreundliche Technologien (SHK) im Rahmen der MISSION 2026 erfolgreich auf die nächste profitable Wachstumsstufe führen und dabei signifikante Wertpotenziale heben kann.



Dabei ist der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 75,1 Prozent, einer Barliquidität von 55,4 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 39,8 Mio. Euro bilanziell gut zur Realisierung der ambitionierten Wachstumsziele aufgestellt. Zudem hält die Gesellschaft 8,8 Prozent eigene Aktien, die als Akquisitionswährung eingesetzt werden können.



Aktuell liegt die Marktkapitalisierung von 3U bei 67,6 Mio. Euro. Dabei entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum 31. Dezember 2023 von 88,7 Mio. Euro nach unserer Berechnung 2,64 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie. Auf Basis unserer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung erhöhen wir unser Kursziel für den 3U-Anteilsschein auf 3,60 Euro und erachten das derzeitige Kursniveau daher als sehr günstige Gelegenheit, das Papier zu "Kaufen".

