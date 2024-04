HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Quartalszahlen von 100 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Jahresviertel der Online-Apotheke sei noch von der Umstellung auf E-Rezepte geprägt gewesen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der nun verfügbaren CardLink-Lösung sei der Weg frei für weiteres Wachstum./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

