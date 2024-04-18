DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WPD PHARMACEUTICALS 8SV1 CA92941F1053 BAW/UFN
WAY OF WILL INC.A H300 CA94412Y1007 BAW/UFN
XRAPPLIED TECHNOLO. INC. ZAV CA98422K1093 BAW/UFN
SILVER BEAR RES LS-,001 68U GB00BF2P1260 BAW/UFN
SAVANNAH ENERGY LS 0,001 9SP GB00BP41S218 BAW/UFN
HYFLUX LTD HYF SG1J47889782 BAW/UFN
MIDAS HOLDINGS LTD.SD-,04 MI2 SG1P73919000 BAW/UFN
SINO GRAND.FOOD GRP JSO1 SG2G19997136 BAW/UFN
TONGAAT-HULETT LTD RC 1 LXU ZAE000096541 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WPD PHARMACEUTICALS 8SV1 CA92941F1053 BAW/UFN
WAY OF WILL INC.A H300 CA94412Y1007 BAW/UFN
XRAPPLIED TECHNOLO. INC. ZAV CA98422K1093 BAW/UFN
SILVER BEAR RES LS-,001 68U GB00BF2P1260 BAW/UFN
SAVANNAH ENERGY LS 0,001 9SP GB00BP41S218 BAW/UFN
HYFLUX LTD HYF SG1J47889782 BAW/UFN
MIDAS HOLDINGS LTD.SD-,04 MI2 SG1P73919000 BAW/UFN
SINO GRAND.FOOD GRP JSO1 SG2G19997136 BAW/UFN
TONGAAT-HULETT LTD RC 1 LXU ZAE000096541 BAW/UFN