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WKN: A0MWMG | ISIN: ZAE000096541 | Ticker-Symbol: N/A
Frankfurt
26.08.22
22:59 Uhr
0,230 Euro
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Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
nicht mehr in D notiert
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TONGAAT HULETT LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TONGAAT HULETT LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HYFLUX
HYFLUX LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HYFLUX LTD0,1260,00 %
MIDAS HOLDINGS LIMITED--
SAVANNAH ENERGY PLC0,3250,00 %
SILVER BEAR RESOURCES PLC0,0280,00 %
SINO GRANDNESS FOOD INDUSTRY GROUP LIMITED0,0030,00 %
TONGAAT HULETT LIMITED0,2300,00 %
WAY OF WILL INC0,0260,00 %
WPD PHARMACEUTICALS INC0,027-100,00 %
XRAPPLIED TECHNOLOGIES INC0,0120,00 %
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