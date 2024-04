DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

WPD PHARMACEUTICALS 8SV1 CA92941F1053 BAW/UFN

WAY OF WILL INC.A H300 CA94412Y1007 BAW/UFN

XRAPPLIED TECHNOLO. INC. ZAV CA98422K1093 BAW/UFN

SILVER BEAR RES LS-,001 68U GB00BF2P1260 BAW/UFN

SAVANNAH ENERGY LS 0,001 9SP GB00BP41S218 BAW/UFN

HYFLUX LTD HYF SG1J47889782 BAW/UFN

MIDAS HOLDINGS LTD.SD-,04 MI2 SG1P73919000 BAW/UFN

SINO GRAND.FOOD GRP JSO1 SG2G19997136 BAW/UFN

TONGAAT-HULETT LTD RC 1 LXU ZAE000096541 BAW/UFN

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken