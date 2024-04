SiAT, ein führender taiwanesischer Hersteller von fortschrittlichen Nanomaterialien für Batterien, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit der japanischen Zeon Corporation bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit markiert die Einführung einer leitfähigen Paste aus einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren. Das Produkt kann Ruß ersetzen oder mit diesem kombiniert werden, um als leitfähiges Additiv in Kathoden- und Anodenformulierungen von Lithium-Ionen-Batterien zu dienen, und findet außerdem breite Anwendung in transparenten Filmen und zur EMI-Abschirmung.

Zeon stellt einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren (SWCNT) her, die einzigartige Eigenschaften aufweisen, darunter ein hohes Aspektverhältnis, hohe Reinheit und eine große spezifische Oberfläche. Zeon ist einer der wenigen SWCNT-Hersteller der ersten Stunde und hat seit 2015 die Massenproduktion erreicht.

CNT neigt dazu, sich in wässrigen und nichtwässrigen Medien zu bündeln und schlecht zu dispergieren. Die Dispersion von Nanomaterialien war schon immer ein schwierig zu lösendes Problem. SiAT verfügt über einzigartiges technologisches Know-how und Produktionskapazitäten für die Anwendung der Nanomaterialdispersion zur Herstellung von CNT-Leitpasten.

Durch die Partnerschaft von SiAT und Zeon weist die neue SWCNT-Leitpaste eine hervorragende Leitfähigkeit auf. Bei der Formulierung von Batteriekathoden und -anoden ist nur 1/20 der SWCNT-Leitpaste im Vergleich zur Ruß-Leitpaste erforderlich, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Ladezeiten zu verkürzen. Dadurch wird auch der Anteil der aktiven Materialien in den Formulierungen erhöht, was die Energiedichte der Batterie steigert.

Das Engagement von SiAT für Innovationen in der Batterietechnologie wird durch die Einführung der SWCNT-Leitpaste weiter unterstrichen. Für weitere Informationen über die Produkte von SiAT kontaktieren Sie uns bitte unter info@siat.cc oder besuchen Sie www.siat.cc.

Über Zeon

Zeon (TYO:4205) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialelastomere, Polymere und Spezialchemikalien. Mit über 70 Jahren im Geschäft und einem konsolidierten Umsatz von über 2,5 Milliarden US-Dollar verfügt Zeon sowohl über die Erfahrung als auch über das Fachwissen in der C4- und C5-Chemie, um eine breite Produktpalette anzubieten. Die Zeon Corporation beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiter, mit einem globalen Hauptsitz in Tokio und regionalen Hauptsitzen in den Vereinigten Staaten, Singapur und Deutschland.

Über SiAT

SiAT (Sino Applied Technology) ist ein taiwanesischer Hersteller von fortschrittlichen Nanomaterialien für Batterien der nächsten Generation. SiAT wurde 2018 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den ökologischen Wandel zu beschleunigen, indem es die Batterieleistung durch seine innovativen Nanomaterialien erhöht. SiAT besitzt mehrere US-amerikanische und europäische Patente für die Herstellung von Nanomaterialien. SiAT skaliert seine Technologie in seiner Produktionsstätte in Taiwan und bietet nun innovative Produkte wie Nano-Silizium-Anoden, CNT-Leitpaste, LMFP-Paste und CNT-beschichtete Aluminiumfolie an.

