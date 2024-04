Die Beschäftigten der beliebten Disney-Figuren in den Freizeitparks in Kalifornien streben die Gründung einer Gewerkschaft an. Mehr als zwei Drittel der rund 1.700 Berechtigten haben eine Petition unterschrieben um eine Wahl durch das staatliche Arbeitsrechtsgremium zu beschließen, die voraussichtlich im Mai oder Juni stattfinden wird. Die Beschäftigten der Themenparks, die bisher ohne gewerkschaftliche Vertretung waren, beklagen unzureichende Arbeitsbedingungen, Probleme wie Verletzungen durch die oft schweren Kostüme und die mangelnde Kommunikation des Managements hinsichtlich der Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Unzufriedenheit verstärkte sich, als nach der Pandemie die Interaktionen mit den Parkbesuchern wieder aufgenommen wurden, was bei einigen Beschäftigten zu Bedenken führte, insbesondere beim erneuten physischen Kontakt.

Die Bestrebungen sind Teil einer landesweiten [...]

