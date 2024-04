Der Life-Science-Konzern Sartorius hat in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld das erste Quartal wie erwartet mit einem Plus im Auftragseingang und einer gegenüber einem starken Vorjahresquartal rückläufigen Umsatzentwicklung abgeschlossen. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen unverändert mit Umsatzzuwächsen im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich bei einer schrittweise anziehenden Geschäftsdynamik im Jahresverlauf. "Im ersten Quartal haben wir weitgehend den prognostizierten verhaltenen Start in das Geschäftsjahr und ein insgesamt gemischtes Bild gesehen: Das Kerngeschäft ...

