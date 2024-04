EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Shelly Smart Control App in ausgewählten Audi-Modellen verfügbar



18.04.2024 / 09:30 CET/CEST

Sofia / München, 18. April 2024 - Die Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, stellt eine native Version seiner Shelly Smart Control App für ausgewählte Audi-Modelle bereit. Zu diesem Zweck wird die beliebte Shelly Smart Control App auf Basis des Android Automotive OS im Audi Application Store verfügbar sein. So können Kunden das benutzerfreundliche Funktionsangebot für die intelligente Haussteuerung intuitiv über die gewohnte Bedienoberfläche des Infotainmentsystems ihres Fahrzeugs nutzen. Dazu gehören zum Beispiel das automatische Öffnen und Schließen des Garagentors sowie das Einschalten des Lichts in der Garage, in anderen Räumen oder im ganzen Haus beim Heimkommen oder Weggehen.

Die Integration der Shelly Smart Control App in den Audi Application Store erfolgt in Zusammenarbeit mit CARIAD, dem Softwareunternehmen des Volkswagen Konzerns, und Harman Ignite. So haben Kunden Zugang zu einer Vielzahl beliebter Apps von Drittanbietern, die nahtlos in das Infotainmentsystem des Fahrzeugs integriert sind. Regelmäßige Online-Updates halten die Apps im Infotainmentsystem auf dem neuesten Stand.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group, kommentiert: "Wir sind begeistert, Teil des hoch attraktiven digitalen Ökosystems von Audi zu werden. Wie es unser Anspruch ist, steht der Nutzer im Mittelpunkt der neuen Funktionen und Anwendungsbereiche unserer App. Mit der nativen Integration unserer Shelly Smart Control App bauen wir unsere Kundenorientierung und Technologieführerschaft weiter aus. Wir sind sicher, dass Audi-Kunden die nahtlose Integration von Smart Home in ein personalisierbares Infotainmentsystem genießen werden."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, ergänzt: "Die Integration unserer Shelly Smart Control App unterstreicht die Bedeutung der Integrationsfähigkeit von Technologien in den unterschiedlichsten Ökosystemen als Erfolgsfaktor. Diese Verschmelzung verschiedener Lebensbereiche durch smarte Technologie wird in Zukunft noch wichtiger werden. Unsere Lösungen sind bereits in zahlreichen Produkten und Dienstleistungen namhafter Partner im Einsatz. Wir sind daher sehr stolz darauf, dass unsere technologisch führende App mit ihren Innovationen auch den Ansprüchen von Audi an Exklusivität und Performance gerecht wird."



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



