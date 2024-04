FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Er pendelte im frühen Handel um die Marke von 17 800 Punkten. Wie in Asien, so widerstanden auch in Europa die Anleger dem Impuls aus den USA, Technologieaktien in größerem Ausmaß abzustoßen.

"Wir sehen im Moment eine regelrechte Schaukelbörse. Von den bislang zwölf Handelstagen nach Ostern sind beim Dax sechs positiv ausgefallen und sechs negativ", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nach der zuvor langen Rally suche das Börsenbarometer weiterhin nach einer klaren Richtung.

Kurz nach dem Börsenauftakt legte der deutsche Leitindex um 0,29 Prozent auf 17 821,15 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,25 Prozent auf 25 992,79 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,50 Prozent auf 4938,68 Punkte. In den Vereinigten Staaten hatte die überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall Street zur Wochenmitte kaum verändert geschlossen, während die technologielastige Nasdaq deutlich nachgegeben hatte.

Für den Dax stellt derzeit charttechnisch betrachtet die gleitende 50-Tage-Linie eine wichtige Stütze dar, nachdem die 21-Tage-Linie in der vergangenen Woche nach unten hin durchbrochen worden war. Im Bereich der mittelfristigen Durchschnittslinie bei etwas unter 17 730 Punkten hatte der Dax in den vergangenen Tagen seine Korrektur gestoppt, die vom Rekordhoch bei 18 567 Punkten ausgegangen war./ck/mis

