Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Pudu Robotics ("PUDU"), ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, freut sich bekannt zu geben, dass es in Zusammenarbeit mit seinem deutschen Partner Giobotics an der kommenden Hannover Messe teilnehmen wird, der weltweit führenden Fachmesse für Industrietechnologie, die vom 22. bis 26. April stattfindet. In Halle 5, Stand B28/07 des Messegeländes D 30521 Hannover, wird PUDUs neuer Roboter aus einer neuen Produktkategorie sein globales Debüt feiern und damit einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens hin zu technologischer Innovation und Erkundung neuer Bereiche markieren.Die Hannover Messe wird seit langem als eine zentrale Plattform für die Präsentation der neuesten Fortschritte in der Industrietechnologie anerkannt und zieht Tausende von Ausstellern und Besuchern aus aller Welt an. PUDUs bevorstehende Präsenz auf der Messe, bei der seine neueste Robotertechnologie und Produkte vorgestellt werden, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Produktinnovation und seinen Anspruch, einen bedeutenden Beitrag zum Smart Manufacturing Sektor zu leisten.Neben der physischen Enthüllung auf der Hannover Messe wird PUDU das neue Produkt am 22. April auch offiziell online einführen und dabei detailliertere Informationen über den neuen Roboter bereitstellen.Bevor sich PUDU mit der Einführung dieses innovativen Roboters in eine neue Produktkategorie wagte, war das Unternehmen bekannt für die Bereitstellung einer vielfältigen Palette von Servicerobotik-Lösungen. Diese Lösungen für Lieferung und Reinigung sind speziell entworfen, um verschiedene Herausforderungen in mehreren Branchen zu bewältigen und veranschaulichen PUDUs technische Kompetenz sowie sein Engagement für die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten von Robotertechnologie. Diese Lösungen, unterstützt durch die Mission von PUDU, Roboter zur Steigerung der menschlichen Produktivität und Lebensstandards zu nutzen, sind ein Beleg für das Engagement des Unternehmens, die Grenzen des Möglichen zu erweitern.Über Pudu RoboticsPudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, widmet sich der Steigerung der menschlichen Produktivität und Lebensstandards durch innovative Robotertechnologie. Mit einem Fokus auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Servicerobotern verfügt Pudu Robotics weltweit über nahezu tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien abdecken. Die Roboter des Unternehmens wurden in verschiedenen Branchen, einschließlich Gastronomie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Bildung und Fertigung, weit verbreitet eingesetzt. Bis heute hat Pudu Robotics erfolgreich über 70.000 Einheiten in eine Vielzahl von Märkten verschickt, mit einer Präsenz in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit.