Hamburg, den 18.04.2024. Die auf Investments in Kryptowerte und Beteiligungen an Blockchain- Projekten spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX startet eine Initiative in Zusammenarbeit mit der NYALA Digital Asset AG und der tokenforge GmbH im Polygon PoS Netzwerk.

Nachdem die Gesellschaft ihre liquiden Kryptowerte in einen Spezialfonds überführt hat, um hierdurch Co-Investments externer Anleger zu ermöglichen, wurden die neuen Fondsbeteiligungen, die als Anlageaktien einer Investmentaktiengesellschaft ausgestaltet sind, jetzt erstmals als elektronische Wertpapiere begeben. Die Anlageaktien sind damit nicht mehr in einer Urkunde verbrieft und es erfolgt auch keine Hinterlegung einer Globalurkunde - an diese Stelle tritt eine elektronische Registrierung bei einem Kryptoregisterführer, die Anlageaktien können direkt in einer Wallet des Anlegers eingebucht werden.

Die Begebung der elektronischen Wertpapiere und die Emission der Wertpapier-Token erfolgte in Zusammenarbeit mit der NYALA Digital Assets AG, Berlin, als Kryptoregisterführer agiert deren Tochtergesellschaft Smart Registry GmbH. Für die digitale Zeichnung der Anlageaktien wird die tokenforge GmbH aus Berlin verantwortlich sein, die eine regulierungskonforme Zeichnungstrecke und die Integration aller beteiligten regulierten Institute zur Verfügung stellt. Das Kryptowertpapierregister und die Wallets werden auf dem POLYGON PoS Netzwerk geführt.

Der coinIX COINVEST SCI1 Fonds kann bis zu 100% in Kryptowerte investieren und wird ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Portfolio von Kryptowerten verwalten. Dabei soll auch die Möglichkeit genutzt werden, beispielsweise durch Staking der Kryptowerte einen laufenden Ertrag zu erzielen. Anlageaktien dürfen nur von professionellen oder semiprofessionellen Anlegern erworben werden, die Mindestanlagesumme für professionelle Anleger beträgt EUR 50.000.

Moritz Schildt, Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft coinIX Capital GmbH kommentiert die Transaktion: "Elektronische Wertpapiere sind Wertpapiere ohne Papier. Das bietet - mit zunehmender Verbreitung erhebliche Vorteile bei der Abwicklung, etwa eine Übertragung, die nicht erst übermorgen (T+2) sondern instantan möglich ist. Mit diesem Pilotprojekt wollen wir die technische Machbarkeit dokumentieren und Investoren dabei unterstützen, Erfahrungen mit dieser neuen Form von Kapitalanlagen zu gewinnen." Claus Tumbrägel, Vorstand der coinIX COINVEST Investmentaktiengesellschaft mvK ergänzt: "Aktuell können die neuen Anlageaktien zwar auf der Wallet des Anlegers hinterlegt werden, die Einbuchung in ein Bankdepot ist bislang in Deutschland noch nicht möglich - da suchen wir noch einen Bankpartner."

Auch Daniel Wernicke, Co-CEO der NYALA Digital Asset AG freut sich über die Tokenisierung eines AIF in Form von Aktien: ‚Anlageaktien wie wir sie für coinIX tokenisiert haben, werden einer der Haupttreiber bei der Adoption Digitaler Assets sein.'

Über die coinIX Capital GmbH

Die coinIX Capital GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 2017 als Verwaltungsgesellschaft tätig, um Blockchain-Projekte und Kryptowährungen zu analysieren und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Die Gesellschaft verwaltet als persönlich haftende Gesellschafterin der coinIX GmbH & Co. KGaA ein Portfolio, das neben Kryptowerten vor allem auch Token-Projekte mehr als 20 Beteiligungen an Blockchain-Start-ups umfasst. Die Aktien der coinIX GmbH & Co. KGaA sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen und werden auch an den Börsen Berlin und München gehandelt. Weitere Informationen zur coinIX GmbH & Co. KGaA sind unter www.coinix.capital erhältlich. Gleichzeitig ist die coinIX Capital GmbH auch als Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung des coinIX COINVEST SCI1 mandatiert und verwaltet hier die liquiden Kryptowerte.

Über den coinIX COINVEST SCI1:

Der coinIX COINVEST SCI1 ist ein offener inländischer Spezial-AIF gemäß KAGB. Der Fonds ist ein Teilgesellschaftsvermögen der coinIX COINVEST Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, die Verwaltung des Sondervermögens wird durch die coinIX Capital GmbH durchgeführt, die insoweit als registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig wird. Der Fonds wurde im Juni 2022 aufgelegt und kann von professionellen oder semi-professionellen Investoren gezeichnet werden. Der Fonds kann bis zu 100% des Kapitals in Kryptowerte investieren und strebt ein diversifiziertes Portfolio an digitalen Assets an, welches aktiv durch laufende Selektion vielversprechender Krypowerte gemanaged wird. Zusätzlich werden durch Staking und andere Blockchain-native Möglichkeiten laufende Erträge generiert. Der Fonds hat die ISIN DE000A408Q55 und kann nur direkt über die Investmentgesellschaft gezeichnet werden. Ein Erwerb durch Privatanleger ist nicht zulässig. Weitere Informationen sind unter https://coinvest.coinix.capital/sci1 erhältlich.

Über NYALA Digital Asset AG

NYALA ist ein Anbieter für institutionelle Investoren und Finanzdienstleister und betreibt eine technische und regulatorische Infrastruktur für die Emission, Verwaltung, Verwahrung, Sicherung und Protokollierung von digitalen (tokenisierten) Wertpapieren und Vermögensanlagen www.nyala.de

Über tokenforge GmbH

tokenforge ist ein in Berlin ansässiger Technologieanbieter, der seinen Kunden ein Software-Toolkit für die Tokenisierung von Vermögenswerten (Digital & Real World Assets) anbietet, das die Möglichkeit bietet, Vermögenswerte gesetzeskonform, vollständig digital und ohne Code zu tokenisieren. tokenforge liefert Unternehmen über den gesamten Tokenisierungsprozess hinweg die passende Software. Dazu integriert tokenforge wahlweise individuell passende Dienstleister in den Tokenisierungsprozess oder integriert Tokenisierung in vorhandene Prozesse und Software- Umgebungen.

Contact Investor Relations / Sender

Moritz Schildt, Geschäftsführer der coinIX Capital GmbH, Telefon: +49 40 40 11 555 0

E-mail: ms@coinix.capital

