Mainz (ots) -- Inbetriebnahme der Solarparks mit einer Gesamtleistung von ca. 100 MWp ist für Ende 2024 vorgesehen- Langfristige KfW-Finanzierung über 20 Jahre mit Stromabnahme über 10-jährige "Pay-As-Produced-PPAs"- Weiteres internationales Projekt der DAL als Innovationsführer von PPA-GestaltungenDie beiden Solarparks werden in der Gemeinde Olmedilla (Region Castilla - La Mancha) durch einen spanischen Generalübernehmer (EPC) schlüsselfertig errichtet. Der Baustart erfolgte in Q4-2023.Die Finanzierung wurde durch die DAL strukturiert und wird sukzessive nach Baufortschritt bereitgestellt.Die beiden Solarparks mit einer Gesamtleistung von ca. 100 MWp werden jährlich rund 200 GWh Strom produzieren, was dem Verbrauch von rund 65.000 Haushalten entspricht. Die Inbetriebnahme der Solarparks auf einer Fläche von 200 ha mit rund 150.000 Solarmodulen ist für Ende 2024 geplant.Finanziert wird das Vorhaben mit Mitteln der KfW über eine Finanzierungslaufzeit von 20 Jahren plus Bauphase. Der Strom wird unter 10-jährigen "Pay-As-Produced-PPAs" mit einem bonitätsstarken, internationalen Abnehmer vermarktet.Beraten wurden die Partner bei dieser Transaktion von Osborne Clarke (Legal), Watson Farley & Williams (Legal) und Evergy Engineering (Technical)."Mit der DAL haben wir im In- und Ausland einen Partner, der mit viel Erfahrung in der internationalen Projektfinanzierung in der Lage ist, erfolgskritische Vorhaben sicher zu steuern, finanziell zu optimieren und im Plan zu realisieren" kommentiert Sascha Krauss, Investment Director der Blue Elephant Energy GmbH. "Über den Ausbau unseres Portfolios an Solar- und Windparks in Deutschland hinaus erweitern wir unser Portfolio auch laufend um geeignete Anlagen an internationalen Standorten. Spanien ist und bleibt dabei aufgrund seiner für Photovoltaik optimalen Standortbedingungen ein wichtiger Zielmarkt für BEE."Antje Gruber, Senior-Projektmanagerin, DAL: "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden BEE bei diesen spannenden Projekten mit einer maßgeschneiderten, langfristigen Lösung unterstützen und unser Know-how in PPA-basierten Finanzierungen einbringen konnten. Damit bauen wir unsere Aktivitäten für nachhaltige Energieprojekte im spanischen Markt weiter aus. Vielen Dank für die sehr professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit an das Projektteam der BEE. Wir sehen weiteren Projekten mit einem starken und exzellent positionierten Partner wie der BEE entgegen."Über Blue Elephant Energy GmbH:Die Blue Elephant Energy GmbH (BEE) entwickelt, erwirbt und betreibt Solar- und Windparks in neun Ländern mit Schwerpunkt in West- und Zentraleuropa. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurde ein Portfolio von 1.571 MWp aufgebaut, wovon sich ein Teil im Bau befindet. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich mit seiner eigenen Entwicklungspipeline weitere 3.400 MWp an Solarparkkapazitäten gesichert. Diese Projektpipeline wird laufend weiter ausgebaut. Nach erfolgreicher Entwicklung und anschließendem Bau werden diese Anlagen in den nächsten Jahren sukzessive in den Bestand überführt.Über die DAL:Die DAL gehört mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 2,6 Mrd. Euro pro Jahr zu einem der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum Energie der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern.Pressekontakt:Michael Schorlingm.schorling@dal.de+ 49 6131 804-1100DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KGEmy-Roeder-Straße 255129 MainzOriginal-Content von: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173916/5760122