Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nachdem wir zuletzt die 10-jährige Rendite USA auf den Prüfstand gestellt hatten, analysieren wir heute unser heimisches Pendant, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch hierzulande würden sich die Zinsen an einer wichtigen charttechnischen Schaltstelle befinden. Die Analysten würden mit einer sehr langfristigen Betrachtung starten: Im Halbjahresbereich lasse sich seit dem Jahr 1997 eine Abwärtstrendlinie konstruieren, welche derzeit bei 2,48% verlaufe und bereits seit fast zwei Jahren immer wieder eine Rolle spiele. Wenn Anleger zusätzlich den kürzerfristigen Tagesbereich ins Kalkül einbeziehen würden, dann falle sofort die 200-Tage-Linie (akt. ebenfalls bei 2,48%) ins Auge. Abgerundet werde die auf diesem Level entstehende Widerstandszone durch die jüngsten Hochpunkte bei gut 2,50%. Ein Lüften dieses "Deckels" hätte große Auswirkungen, zumal dann auch ein klassisches aufsteigendes Dreieck vorliegen würde. Rein rechnerisch halte diese trendbestätigende Formation ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 2,80% bereit. Aber selbst die Mehrjahreshochs bei rund 3% dürften dann wieder in den Fokus rücken. (18.04.2024/alc/a/a) ...

