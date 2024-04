Tesla bietet in Deutschland erneut eine Null-Prozent-Finanzierung für das Model Y an. Sie gilt für die Allrad-Varianten bei Bestellungen bis zum 30. Juni 2024, wie aus dem Konfigurator hervorgeht. Mit dem Finanzierungsangebot ist der Allradler somit nur noch minimal teurer als der Hecktriebler mit gleicher Batterie. Das Angebot gilt also nur für die Varianten "Maximale Reichweite Allradantrieb" und "Performance Allradantrieb". Die Basisversion "Hinterradantrieb" ...

