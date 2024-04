Dusseldorf, Germany (ots/PRNewswire) -In Zusammenarbeit mit Partnern wie Cisco, Ericsson, Microsoft, ODVA, der OPC-Foundation und NVIDIA präsentiert Rockwell die neuesten Technologien für die Zukunft industrieller AbläufeRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierungstechnik und digitale Transformation, wird auf der Hannover Messe (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/events/in-person-events/hannover-messe.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-06612-C5R1N0&utm_content=news_wire) 2024 vom 22. bis 26. April in Hannover gemeinsam mit seinen Partnern, darunter Microsoft und Cisco, innovative, branchenführende Technologien und Dienstleistungen vorstellen.Rockwell arbeitet hier mit seinem PartnerNetwork Ökosystem zusammen und wird Lösungen demonstrieren, die eine Vielzahl von Herausforderungen für Industrieunternehmen betreffen, darunter die Modernisierung von Abläufen, das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und die Beschleunigung der digitalen Transformation."Unsere Partnerschaften verkörpern die gemeinsame Vision, die besten Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, um die digitale Transformation in der Industrie voranzutreiben und intelligente Fabriken zu ermöglichen", sagt Malte Dieckelmann, Vice President, Enterprise Software Sales, Europe, Middle East and Africa, Rockwell Automation. "Wir tun dies, indem wir Abläufe bei Produzenten vereinfachen und Mitarbeiter befähigen, in einem sicheren, vernetzten Unternehmen zu arbeiten."In Zusammenarbeit mit Cisco, Ericsson, Microsoft, ODVA, der OPC-Foundation und NVIDIA wird Rockwell Technologien und Dienstleistungen vorstellen, die helfen, komplexe Herausforderungen für die gesamte Wertschöpfungskette einer digitalen Transformation zu lösen.Künstliche Intelligenz (KI), autonome Betriebsabläufe, 5G und Cybersicherheit gehören zu den Schlüsseltechnologien, die Hersteller dabei unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Laut dem kürzlich veröffentlichten neunten jährlichen "State of Smart Manufacturing Report" (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/digital-transformation/state-of-smart-manufacturing.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) von Rockwell nennen Industrieunternehmen auf der ganzen Welt KI als ihre oberste Priorität für neue Investitionen in den nächsten zwölf Monaten.Auf dem Microsoft-Stand werden Besucher die neuesten technologischen Integrationen zwischen den beiden Unternehmen sehen können, darunter auch, wie KI die Fertigung durch einen vom Kunden inspirierten digitalen Zwilling eines Qualitätsprüfungsprozesses mit künstlicher Intelligenz verändern kann.Im Rahmen der kürzlich verkündeten Zusammenarbeit mit NVIDIA wird Rockwell zeigen, wie es die Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) der NVIDIA "Omniverse Cloud (https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/)" in "Emulate3D by Rockwell Automation" integriert hat, um die Anwender-Daten kompatibel zu verarbeiten sowie Live-Zusammenarbeit und realistische Visualisierungen für die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb von digitalen Zwillingen von Produktionssystemen im industriellen Maßstab zu ermöglichen.Am Stand von Cisco wird Rockwell präsentieren, wie beide Unternehmen eine sichere und vernetzte Industrieumgebung aufsetzen, indem sie die "Converged Plantwide EthernetTM-Referenzarchitektur" (CPwE) von Rockwell mit dem gemeinsam entwickelten industriellen Ethernet-Switching sowie Cybersicherheitslösungen wie Cisco® Cyber Vision nutzen. Diese Schritte erlauben eine Netzwerksegmentierung, die Anlagenerkennung und Sicherheitsüberwachungen.Rockwell wird weiterhin die Zusammenarbeit mit Ericsson hervorheben und das "Plex Asset Performance Management" (APM) vorstellen. Es ermöglicht durch private industrielle 5G-Konnektivität, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und neue Anlagen wie autonome mobile Roboter (AMR) zu verwalten und zu implementieren. Private 5G -Technologie ermöglicht es Herstellern, agiler, flexibler und nachhaltiger zu handeln und gleichzeitig Netzwerken mehr Geräte hinzuzufügen und intelligenter zu verwalten.Rockwell arbeitet auch mit der ODVA zusammen, einer Organisation zur Entwicklung von Standards, um die Vorteile von EtherNet/IP, CIP Security und 5G zu demonstrieren. Gezeigt werden zuverlässige, drahtlose Industrieautomatisierungsgeräte, die EtherNet/IP und CIP Safety in privaten 5G-Netzwerken nutzen. Außerdem werden die neuesten drahtlosen Geräte vorgestellt, die das EtherNet/IP-Produktportfolio von Rockwell ergänzen.Schließlich wird Rockwell auch auf dem Stand der OPC-Foundation vertreten sein, einer Industriegruppe, die Standards für den sicheren und zuverlässigen Informationsaustausch in industriellen Anwendungen definiert. Rockwell bietet skalierbare OPC UA-Lösungen für Maschinenbauer und Endanwender über Embedded Edge Compute Modules und die Softwareplattform FactoryTalk® Optix, die heterogene Softwareanwendungen und Steuerungsumgebungen unterstützen.Über Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 29 000 Mitarbeitende, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-und-partnernetwork-prasentieren-kunstliche-intelligenz-autonome-produktion-5g-und-cybersicherheit-als-treiber-der-digitalen-transformation-auf-der-hannover-messe-2024-302120678.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23136/5760126