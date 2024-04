© Foto: Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa



Die weltgrößte Volkswirtschaft ist zum Jahresbeginn gewachsen und hat mehr Arbeitsplätze geschaffen. Es gibt allerdings einen großen Wermutstropfen.Die US-Wirtschaft hat im frühen Frühjahr leicht an Fahrt gewonnen und mehr Arbeitsplätze geschaffen, wie aus dem aktuellen Konjunkturbericht der Federal Reserve ergab. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Inflation hartnäckig hoch, was die Federal Reserve (Fed) dazu veranlasst, eine Senkung der Zinssätze in naher Zukunft auszuschließen. Die Ergebnisse des sogenannten Beige Books, das die Wirtschaftsaktivitäten der sechs Wochen bis zum 8. April abdeckt, deuten darauf hin, dass zehn der zwölf regionalen Fed-Banken ein beschleunigtes …